Anadolu Otoyolu'nda derz yenileme çalışması Otoyolun İstanbul yönü Kaynaşlı ile Bolu Tüneli arası 20 gün süreyle ulaşıma kapatıldı- Ulaşım, İstanbul-Ankara istikametinden çift yönlü sağlanıyor

BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Kaynaşlı ile Bolu Tüneli arası bakım çalışmaları kapsamında 20 gün süreyle trafiğe kapatıldı. Ulaşım, İstanbul-Ankara istikametinden çift yönlü sağlanıyor. Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, otoyolun Kaynaşlı ile Bolu Tüneli arasındaki kırık derzlerin yenileneceği bildirildi. Karayolları Genel Müdürlüğünce 24 Haziran-14 Temmuz'da Ankara-İstanbul istikametinin araç geçişine kapatıldığı ifade edilen açıklamada, ulaşımın İstanbul-Ankara istikametinden çift yönlü sağlanacağı kaydedildi.

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