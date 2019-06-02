0553 313 94 23

Anadolu Otoyolu'nda bayram trafiği

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yoğunluğa neden oluyor- Bölgede trafik akışı zaman zaman durma noktasına geliyor

02 Haziran 2019 Pazar 09:04
Anadolu Otoyolu'nda bayram trafiği

BOLU (AA) - Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yoğunluk oluşturuyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 9 günlük tatilin başladığı cuma gününden beri yaşanan yoğunluk devam ediyor.

Özellikle otoyolun Bolu Dağı Tüneli, Abant Kavşağı, Yumrukaya, Köroğlu Parkalanı ve Gerede Karadeniz bağlantı kesiminde trafik akışı zaman zaman durma noktasına geliyor.

Güzergahlarda görev yapan Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik, jandarma ve kara yolları ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için çalışıyor.

Bölgede yoğunluğun gün boyu devam etmesini bekleyen ekipler, sürücülerden trafik kurallarına uymalarını, uykusuz ve yorgun yola çıkmamalarını istedi.




Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 09:04
  1. Anadolu
  2. bayram
  3. Bolu
  4. trafik

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adanalı şehidin baba ocağına ateş düştü
    1. Adanalı şehidin baba ocağına ateş düştü
    2. Sahtekâr dilenciler işbaşında!
    3. Bingöl liseleri 2019 taban puanları..
    4. Haluk Nurbaki’yi rahmetle anıyoruz
    5. Çağlar Cilara kimdir nerelidir? Çağlar..
    6. CHP'nin ikiyüzlü politikası! Oy kaybı..
    7. Doğu Anadolu’da sağanak yağış..
    8. Adana’da DEAŞ operayonu
    9. CHP’liler halkçı değil “rantçı”
    10. Hakurk'a "Pençe" harekatı
    11. MSB;"Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde..
    12. Anadolu Otoyolu'nda bayram trafiği
    13. Rize lise taban puanları 2019 Rize..
    14. GÜNDEM/ 2 Haziran 2019
    15. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine..
    16. Berberler bayram öncesi yoğun mesai..
    17. 02.06.2019 Günün âyet ve hadisi
    18. Meteoroloji'den o iller için sağanak..
    19. Vali Ali Hamza Pehlivan iftarını..
    20. Elazığ lise taban puanları 2019 Elazığ..
    21. Şentürk, Vali Ali Hamza Pehlivan’ı..
    22. Erdoğan sinyali vermişti: Yüzde 50..
    23. Kimliğini kaybeden öğrenciye gece..
    24. Yusufeli’nde oy kullanma işlemi başladı
    25. Edirne lise taban puanları 2019 Edirne..
    26. Anneye günde 80 lira devlet desteği!
    27. Galatasaray UEFA Şampiyonlar ligi..
    28. "Ezgiler Gecesi" unutulmaz sanatçıları..
    29. Adıyaman lise taban puanları 2019..
    30. Süleyman Soylu duyurdu: Büyük bir..
    Ekrem İmamoğlu'na para yatıran İBB çalışanı rakıcı çıktı
    Ekrem İmamoğlu'na para yatıran İBB çalışanı rakıcı çıktı
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
    Ülke karıştı! ABD Büyükelçiliğini ateşe verdiler
    Ülke karıştı! ABD Büyükelçiliğini ateşe verdiler
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    Melih Gökçek sonunda patladı: Bana kızmazsınız değil mi? Cevap bekliyorum
    Melih Gökçek sonunda patladı: Bana kızmazsınız değil mi? Cevap bekliyorum

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken paylaşım!
    Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken paylaşım!
    Dünyaca ünlü futbolcu hayatını kaybetti
    Dünyaca ünlü futbolcu hayatını kaybetti