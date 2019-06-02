0553 313 94 23

Anadolu Otoyolu'nda araç yoğunluğu

02 Haziran 2019 Pazar 02:08
Anadolu Otoyolu'nda araç yoğunluğu

KOCAELİ (AA) - Ramazan Bayramı tatili için yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde yoğunluk oluşturdu.

Bayram tatilini İstanbul dışında geçirmek için yola çıkanlar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde yoğunluk yaşanıyor. Özellikle Ankara istikametinde Derince, İzmit ve Kartepe ilçelerinde trafik akışı zaman zaman durma noktasına geldi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otoyolun değişik noktalarında denetimler yaparak sürücüleri emniyet şeridini kullanmamaları, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konularında uyarıyor.

Otoyolun İstanbul yönünde ise trafik akışı normal seyrediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 02:08
  1. Anadolu Otoyolu
  2. Araç Yoğunluğu
  3. otoyol

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Husilerden Suudi Arabistan'a "askeri sürpriz" tehdidi
    1. Husilerden Suudi Arabistan'a "askeri..
    2. Hollanda'da fotoğraf müzesinin..
    3. Bahçeli'ye yakın isimden Tunceli..
    4. İkinci kattan düşen iki buçuk..
    5. Futbolda maçın ardından
    6. Silahlı saldırgan, tornavidayla..
    7. Anadolu Otoyolu'nda araç yoğunluğu
    8. Eğitimci Yazar Fidan'dan MEB'e sert..
    9. İftar programına yaklaşık 7 bin kişi..
    10. Mekke-i Mükerreme'de Kadir Gecesi 3..
    11. Hakkari'deki terör saldırısı
    12. Algı operasyonu elinde patladı! Çağlar..
    13. Yolda yürürken uyardığı küfür eden..
    14. "Yenikapı'da Enderun Teravihi"
    15. İzmir’de 24’ü çocuk 100 göçmen..
    16. Trablus'ta çatışmalar yeniden başladı
    17. FETÖ’ya finans kaynağı sağlayan dernek..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Burası..
    19. Bakan Soylu, Balkan göçmenleriyle..
    20. Kızından boşanan damadını vurup aynı..
    21. "Yenikapı'da Enderun Teravihi"
    22. "Müslümanlar maalesef sıkıntı..
    23. Bakan Soylu, Büyük Birlik Partililerle..
    24. Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu
    25. Bilderberg'in gizemli katılımcılarını..
    26. Irak Parlamentosu Güvenlik..
    27. İzmir'de 100 düzensiz göçmen yakalandı
    28. TDV’den Filistin’de ramazan yardımı
    29. Şehit Yasin Çubuk’un naaşı..
    30. Korgeneral Çitil, Vali Köşger ile..
    Oy avcılığına çıkarken avlandı! Cumhuriyet, Kemal’in maskesini istemeden düşürdü
    Oy avcılığına çıkarken avlandı! Cumhuriyet, Kemal’in maskesini istemeden düşürdü
    Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken paylaşım!
    Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken paylaşım!
    Ekrem İmamoğlu'na para yatıran İBB çalışanı rakıcı çıktı
    Ekrem İmamoğlu'na para yatıran İBB çalışanı rakıcı çıktı
    'CIA ajanı olmak' suçundan yargılanan Gölge için başsavcılıktan açıklama!
    'CIA ajanı olmak' suçundan yargılanan Gölge için başsavcılıktan açıklama!
    Binali Yıldırım'dan TV5'te Saadet Partililere önemli çağrı!
    Binali Yıldırım'dan TV5'te Saadet Partililere önemli çağrı!

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Melih Gökçek sonunda patladı: Bana kızmazsınız değil mi? Cevap bekliyorum
    Melih Gökçek sonunda patladı: Bana kızmazsınız değil mi? Cevap bekliyorum
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor