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Anadolu Otoyolu'da zincirleme trafik kazası

Otoyolun İstanbul istikameti kaza nedeniyle ulaşıma kapandı

21 Ocak 2019 Pazartesi 14:48
Anadolu Otoyolu'da zincirleme trafik kazası

SAKARYA (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Bekirdere rampasında 34 UC 8931 ve 34 KH 7935 plakalı otomobiller ile İran plakalı 1 tır çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre, 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Sağlık Acil Servis ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılırken, kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 14:48
  1. izmit
  2. Kocaeli
  3. Zincirleme trafik Kazası

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