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Anadolu Otoyolu Kaynaşlı-Abant kavşakları ulaşıma açıldı

06 Aralık 2018 Perşembe 19:58
Anadolu Otoyolu Kaynaşlı-Abant kavşakları ulaşıma açıldı

DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu İstanbul-Ankara istikameti Kaynaşlı-Abant kavşakları arası, tamamlanan onarım çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.

Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Otoyol Tünel Bakım İşletme Şefliği tarafından, otoyolun Bolu Dağı Tüneli İstanbul-Ankara yönünde kullanım ömrü dolan viyadük bağlantı noktalarını yenileme çalışması gerçekleştirildi.

Kaynaşlı-Abant kavşakları arası 23 kilometrelik güzergahtaki bakım ve şerit çizgi çalışmasının da bitirilmesinin ardından, Kaynaşlı gişeleri mevkisindeki yön tabelaları kaldırıldı.

Çalışmalar kapsamında 17 Kasım'da ulaşıma kapatılan otoyol, polis ve karayolları ekiplerinin kontrolünde 19 günün ardından saat 19.45'de tekrar trafiğe açıldı.


Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 19:58
  1. Anadolu Otoyolu
  2. Düzce

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