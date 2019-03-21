Anadolu Müslüman Türk yurdudur

Nevzat Özpelitoğlu

Balıkesir

Hristiyan haçlı sürülerinin Anavatanımız üzerinde işgal ve tahakküm emelleri dün vardı bugün de var. Ve daha bir acımasızlığıyla devam ettirilmek isteniyor. Ülkemizin doğu sınırları boyunca oluşturulmak istenen İsrail güdümündeki bir Marksist Kürt Devleti kurma rüyası da bunun en bariz göstergelerinden birisidir. 1071 Malazgirt savaşıyla başlayan Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması mücadelesi ile Hıristiyan dünyasının da Türkleri Anadolu’dan sürüp çıkarma uğraşı hemen hemen aynı yıllara tekabül etmektedir. Bu uğraş hiç hız kaybetmeden günümüze kadar 948 yıldır süregelmiştir. Biz uyanık olmazsak kıyamete kadar da devam edecektir.

Anadolu’yu yurt edinen Selçuklu ecdadımızın kısa bir zaman sonra İznik’i fethetmesi ve bilâhare Payitaht ilân etmesi pek tabii ki, Hıristiyan dünyasında bir şaşkınlık husule getirmişti. Bunun üzerine Papalığın talimatıyla İspanya ve Portekiz, İber yarımadasında bulunan Müslümanlara zulmetmeye ve onları Sicilya’dan atmaya karar verdiler. Bu nedenle haçlı savaşlarının başlama tarihi de 1094 olarak belirlenmiştir. Yani Türklerin Anadolu’ya ayak basmalarından 23 yılı sonra. Osman Gazi ise 1284 yılında Selçuklu ecdadımızın uç beyi olmuştur. 1071’deki Alparslan’a tahammül edemeyen Haçlılar şimdi de 2019’daki AK Parti iktidarına ve özellikle Devlet BaşkanımızRecep Tayyip Erdoğan’a nasıl tahammül etsinler? 9 büyük Haçlı seferine yenilerini eklemek için fırsat kolluyorlar. Ne zaman dostuz, müttefikiz dedilerse hemen ardından bir kalleşlik düşündüklerini ve sergilediklerini tüm dünya biliyor ve görüyor. Haçlı dünyasının bitmek tükenmek bitmeyen rüyası; şehit kanlarıyla yoğrulmuş Anadolu’muzu tekrar Haçlı egemenliği altına alabilmektir.

Ama unutulmasın ki, Müslüman Türk yurdu olan Anadolu kıyamete kadar Müslüman Türk yurdu olarak kalacaktır. Çanakkale’ye nasıl sırtlanlar gibi çullandılarsa ilk fırsatta Anadolumuza da aynı utanmazlıkla çullanacaklarını unutmamalıyız. Tayyip Bey bu Batı dünyasının ikiyüzlü modern görünümlü eşkıyalarını gayet iyi tanıdığı için bunların iğrenç düşüncelerini her zaman yüzlerine vurmakta ve bu zalimlerin foyalarını dünya âleme ilân etmektedir.

Her zaman dediğimiz gibi, Ülkemize ve Tayyip beye düşmanlıklarının asıl sebebi kalleşliklerinin ve iğrençliklerinin her daim Tayyip Bey tarafından yüzlerine vurulmasındandır.

Balkanlar’daki Osmanlı varlığına tahammül edemeyen Batı devletleri Osmanlı’nın zayıf anını kolladılar ve içimizdeki işbirlikçileri vasıtasıyla plânlarına yön vererek Balkan savaşını çıkartıp çok kısa zamanda Balkanlar’ın elimizden gitmesine sebep oldular. Peki, şimdi durum nasıl?

Değişen bir şey var mı? Dün, Jön Türkleri ve ittihat terakki hainlerini kullanarak koskocaman Osmanlıyı içeriden vurup, düşmanı davet eden zihniyetin kalıntıları şimdi de düşmanlarımızı, ülkemizi işgal için davet etmiyorlar mı? Bunların bir kısmı Parti görünümlü, bir kısmı da Müslüman görünümlü.

15 Temmuz kalkışmasında Meclisimizi bombaladılar, Özel Harekâtçı gencecik polislerimizi F 16 uçaklarıyla vurdular, İstanbul’umuzu tanklarla kana buladılar. İnsanlarımızın üzerine uçaklardan bomba ve mermi yağdırdılar, 250’den fazla insanımızı şehit ettiler yüzlerce insanımızı sakat bıraktılar, binlerce vatan evladını yaraladılar, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ailesiyle birlikte kaldığı oteli bastılar. Ve daha sonra da ülkeden kaçıp kendilerini kullanan Batılı kalleş devletlerin kanatları altına sığındılar. Sanmayalım ki, bu iş bitti(!). Uyanık olalım hainler fırsat kolluyor ve nabız yokluyorlar. Görünen o ki bu hainler Anadolu’muzu Haçlı Hıristiyan egemenliğine peşkeş çekmeye karar vermişler.

Tıpkı Abdülhamid hanı tahttan indirmeye kararlı Siyonist ve Siyonist güdümlü satılmış son dönem Osmanlı paşaları gibi(!).

Bazı muhalefet partilerimiz Nato’yu, Türkiye’ye müdahale etmesi için davet etmediler mi?

Örgüt başı hain Pensilvanya’dan haber gönderiyor; “Haçlıların ülkenizi işgal etmesi hiç de fena bir şey değildir. Haçlılara direnmeyin.

Onlar sizin kadınlarınıza, çocuklarınıza, kızlarınıza dokunmazlar” dediği gibi. Bu zavallı yaratığa yuh olsun senin ervahına dememek mümkün mü? Srebrenitsa’da 11 Temmuz 1995 ile 22 Temmuz 1995 tarihleri arasında 10 gün içinde yapılan katliamda 10 binden fazla Müslüman çoluk çocuk, genç ihtiyar, erkek kadın demeden katledildi.

Bre hain, Srebrenitsa katliamından senin hiç haberin olmadı mı? Sadece resmi kayıtlarda 60 bin Müslüman kadınımızın ırzları tarumar edildi bundan da mı haberin yok?

Hadi bu adam hainliğinin, satılmışlığının, uşaklığının gereğini yapıyor diyelim.

Peki hâlâ Müslümanım diye geçinen, camilerimizde bizimle yan yana alnını secdeye koyan sahtekârlara ne demeli? ABD ve AB devletlerinin tasmalı köpeği Fetö’ye halâ ‘’hocamız” diyen içimizdeki gafillere ne demeli?

Milletçe unutmamalıyız ve her daim teyakkuz halinde bulunmalıyız.

Ne demiş atalarımız; kış kışlığından vazgeçmez, puşt da puştluğundan hiçbir zaman vazgeçmez..