Anadolu mesleki ve teknik lisesi taban puanları 2018 yüzdelik dilimleri EYP ve kontenjanları

LGS 2018 sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte özel liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri son dakika açıklandı. İyi bir lise hayali kuran 8. Sınıf öğrencilerinin liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleriyle kendi puanları ve yüzdelik dilimlerini karşılaştırıp ona göre tercih yapacaktır. İşte Anadolu mesleki ve teknik lisesi taban puanları yüzdelik dilimleri EYP ve kontenjanları

27 Haziran 2018 Çarşamba 14:59

LGS 2018 sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte özel liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri son dakika açıklandı. İyi bir lise hayali kuran 8. Sınıf öğrencilerinin liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleriyle kendi puanları ve yüzdelik dilimlerini karşılaştırıp ona göre tercih yapacaktır. İşte Anadolu mesleki ve teknik lisesi taban puanları yüzdelik dilimleri EYP ve kontenjanları

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LGS 2018 sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte özel liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri son dakika açıklandı. İyi bir lise hayali kuran 8. Sınıf öğrencilerinin liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleriyle kendi puanları ve yüzdelik dilimlerini karşılaştırıp ona göre tercih yapacaktır. İşte İstanbul liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri... MEB 3 Haziran’da yapılan Liselere Giriş Sınavı yani LGS sınav sonuçlarını dün sonuç.gov.tr adresi üzerinden açıkladı. 8. Sınıf öğrencilerinin girdiği LGS sınav sonuçlarına göre öğrenciler aldıkları puan ve elde ettikleri yüzdelik dilimler ile liselere tercihini yapacak. LGS sınav sonuçlarına göre öğrenciler LGS tercihlerini 2 Temmuz-13 Temmuz tarihlerinde yapılacak. LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler İstanbul'da liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerine çevrilmişti. İstanbul liseler 2018 taban puanlarını ve yüzdelik dilim YEP puanlarını açıkladı. İşte özel liselerin taban  puanları ve yüzdelik dilimleri.

İŞTE İSTANBUL LİSELERİ 2018 TABAN PUANLARI VE 2018 KONTENJANLARI

 

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