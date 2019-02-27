Anadolu Mahallesi’ne doğalgaz için ilk kazma vuruldu

Cumhur İttifakı AK Parti Adayı ve İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’un daha önce müjdesini verdiği, Anadolu Mahallesi’nde doğalgaz çalışmalarına başlandı.

Bazı yasal engellerden dolayı doğalgaz verilemeyen İlkadım’ın Anadolu Mahallesi, artık doğalgaza kavuşuyor. İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’un uzun uğraşları sonucu doğalgaz çalışmalarına başlanan Anadolu Mahallesi’nde, kısa sürede her eve doğalgaz verilebilecek. Mahalleli olarak uzun yıllar doğalgaz beklediklerini belirten Anadolu Mahallesi Muhtarı Şerif Yavşan, başta İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Uzun uğraşlar sorunu Anadolu Mahallesi’nin doğalgaz sorununu çözdüklerini belirten İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Anadolu Mahallemiz eskiden beri plansız yapılaşmanın olduğu bir yerdi. Bundan dolayı yasal engellerden dolayı SAMGAZ, bu mahallemize doğalgaz bağlayamıyordu. Biz bununla ilgili büyük bir çalışma gerçekleştirdik. Büyükşehir ve İlkadım meclisimizden Anadolu Mahallemizin yollarını olduğu şekliyle planlara işledik. Yıllardan beri doğalgaz sorunu olan Anadolu Mahallemizi bugün itibaren doğalgazla buluşturuyoruz. İlk kazma bugün vuruldu. Bir ay içerisinde bütün sokaklardan doğalgaz borularını döşenmek suretiyle vatandaşımızın bu sorununa çözüm üretmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Doğalgazın mahalle halkımızahayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.