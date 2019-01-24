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Orduspor'un 6 puanı daha buhar oldu

50 yıllık bir maziye sahip olan, 26 yıl aradan sonra çıktığı Süper Lig’den düştükten sonra 5 yılda 5 lig birden düşerek Ordu 1. Amatör Lig'e kadar gerileyen Orduspor'a bir kez daha puan silme cezası verildi. Mor-beyazlı kulübe 6 puan silme cezası daha geldi.

24 Ocak 2019 Perşembe 11:46
Orduspor'un 6 puanı daha buhar oldu

Türkiye'nin köklü kulüpleri arasında yer alan ve bünyesinden yetiştirdiği birçok önemli ismi Türk futboluna kazandıran Orduspor, 26 yıl aradan sonra 2011-2012 sezonunda Süper Lig'e çıktı.

5 yıldda, 5 kademe düştü

Hector Cuper'i takımın başına getirip iyi bir grafik çizen Orduspor, 2012-2013 sezonunda ise Süper Lig'e veda etti. O günden bu yana yaşanan ekonomik sıkıntının ardından bir türlü toparlanamayan ve her yıl bir lig düşen mor-beyazlı kulüp, amatör kümeye kadar geriledi. 

Amatör Lig'e düşünce tüm futbolcularını kaybeden ve toplama bir takım kuran Orduspor, 2018-2019 sezonunda Ordu Amatör Lig B Grubu'nda oynadığı 12 maçtan 11 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak 33 puanla lider durumda bulunuyordu. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de mücadele ettiği dönemde transfer ettiği yerli ve yabancı futbolcuların paralarını ödeyemeyen mor-beyazlı kulübe 6 puan silme cezası verdi. Aynı zamanda 2019-2020 sezonunun her iki döneminde de transfer yasağı getirdi. Bu durumda Orduspor’un puanı 33’ten 27’ye düşürüldü. Mor-beyazlı kulüp Fatsa Dolunayspor’un arkasından ikinci sıraya geriledi. 

Orduspor’un 2015 yılında 3, 2016 yılında 9, 2017 yılında da 12 puanı silinmişti.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 11:46
  1. Hector Cuper
  2. Orduspor

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