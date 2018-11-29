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Anadolu kültürü "kitre bebekler" ev hanımlarının elinde hayat buluyor

Konya'nın Ilgın ilçesinde İŞKUR ve Ilgın Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle açılan kitre bebek kursuna katılan ev hanımları, Anadolu kültürünü ve yöresel kıyafetlerini yaptıkları bebeklerle yaşatıyor

29 Kasım 2018 Perşembe 11:40
Anadolu kültürü "kitre bebekler" ev hanımlarının elinde hayat buluyor

KONYA (AA) - Konya'nın Ilgın ilçesinde kitre bebek kursuna katılan ev hanımları, Anadolu kültürünü ve yöresel kıyafetlerini el yapımı bebeklerle yaşatıyor.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Ilgın Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle Çiğil Mahallesi'nde açılan "Kitre bebek, Çiğil bebeği" kursuna devam eden 18 kursiyer, pamuk, kumaş, tel ve geven otunun gövdesinden çıkan kitreden elde edilen yapıştırıcıyı kullanarak yöresel bebekler üretiyor.

Ev hanımları bu sayede hem Halk Eğitim Merkezinde güzel vakit geçiriyor, hem aile bütçelerine katkı sağlıyor hem de kaybolmaya yüz tutan yöresel kültüre sahip çıkıyor.

Ilgın Halk Eğitim Merkezi Müdürü Özcan Kermen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kitre bebek kursuyla ilçenin ve şehrin kültürel yapısını gelecek kuşaklara aktarmak istediklerini söyledi.

Kitre bebeklerin Anadolu, köy, kırsal alanlar, köy kadınları ve Çiğil Mahallesi'ne ait kültürel öğeleri yansıttığını belirten Kermen, şöyle konuştu:

"Biz bu kursumuzu açarken, yöresel olmasını ve Anadolu'yu yansıtmasını istedik. Çiğil Mahallemizde halen özel günlerde giyilmekte olan yöresel kıyafetleri, kitre bebeklerde yaşatmak üzere bir kurs açtık. Kitre bebeklerimizi bu mahallemizde gelenek haline gelen genç kızların gelin olmadan önce giydikleri kıyafet, gelinlikleri ve kayınvalide kıyafeti gibi aşama aşama giydikleri kıyafetler ile giydirdik. Kitre bebekler, kültürümüzü yansıtmanın yanında kursiyerlerimizin aile bütçelerine de katkı sağlayacak. İlgilerinden dolayı kursiyerlerimize teşekkür ederim."

- Doğal malzemelerle yapılıyor.

Kurs öğretmeni Nazike Gündüz, ev hanımlarının yaklaşık 2 ay gibi kısa bir sürede güzel işler yaptığını belirterek, kullanılan malzemelerin doğallığının kitre bebeğinin en önemli özelliği olduğunu söyledi.

Doğal malzemeler kullanıldığı için kitre bebeklerin sağlıklı olduğunu söyleyen Gündüz, "Telin üzerine sarılmış peçete, pamuk gibi doğal malzemeler kullanıp, kitreyle yapıştırarak bebeklerimizi oluşturuyoruz. Ayrıca giysileri ve takıları tamamen Anadolu kültürüne uygun kıyafetler hazırlayarak yapıyoruz. Bir kitre bebeğin yapımı yaklaşık 10 gün sürüyor. Kitre bebek yapımında en ağır iş, bizim yapmış olduğumuz Çiğil bebekleridir. Çiğil bebekleri 500 ila 700 liraya alıcı buluyor. " diye konuştu.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 11:40
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