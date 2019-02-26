Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneğinden Konya gezisi

Eskişehir Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği’nin Konya’ya düzenlediği tarihi ve kültürel gezi katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

Düzenlenen tarihi ve kültürel geziye; dernek üyeleri ve sanatseverler katıldı. Tarih ve kültürel geziye katılan 45 kişilik grup; ilk olarak Akşehir Nasrettin Hoca Türbesi ve Anıtı, Konya Karatay Medresesi ve Müzesi, İnce Minareli Medrese ve Müzesi, Alaaddin Tepesi, Aziz Pavlus Kilisesi, Tarihi Camiler, Mevlana Türbe ve Müzesi, Meram Bağları, Tarihi Sille Köyü ve Konağı gibi tarihi ve kültürel yerleri ziyaret etti. Tarihi alanlarla ilgili yetkililerden bilgiler de alan katılımcılar, bol bol fotoğraf çektirdi. Gezi hakkında bilgi veren Eskişehir Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Doğanses, "Dününü ve geçmişini bilmeyen bugünü anlayamaz. Bugünü anlamayan, yarını göremez ve yarını inşa edemez. Biz de dernek olarak, tarih ve kültür farkındalığımızı artırmak için; farklı zamanlarda tarihi ve kültürel geziler düzenleyerek, dernek üyelerimizi ve katılımcılarımızı, ülkemizdeki tarihi ve kültürel yerler hakkında bilgilendiriyoruz. Tarihi ve kültürel gezimiz, geziye katılanlar tarafından memnunlukla karşılandı" dedi.