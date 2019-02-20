Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Osman Kavala hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık tarafından Kavala hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi. IHAAW160735-ASA/20-02-2019- Anadolu Kültür A.

IHAAW160735-ASA/20-02-2019- Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Osman Kavala hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık tarafından Kavala hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi.20.02.2019 16:07:35TSINNNN

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