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Anadolu Kervanı Yöresel Ürünler Fuarı Hakkari’de açıldı

Hakkari’de 81 ilin yöresel ürünlerinin yer aldığı Anadolu Kervanı Yöresel Ürünler Fuarı açıldı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 16:50
Anadolu Kervanı Yöresel Ürünler Fuarı Hakkari’de açıldı

Hakkari’de 81 ilin yöresel ürünlerinin yer aldığı Anadolu Kervanı Yöresel Ürünler Fuarı açıldı.


Vizyon Fuar Organizasyondan Ömer Fatih Ergül, Abdurrahim Yaşar ile Mehmet Gür’ün girişimleriyle Cumhuriyet Caddesi İş-Kur Müdürlüğü binası karşısında açılan fuarda Ankara, Bursa, Trabzon, Kayseri, Gaziantep, Aydın, Bitlis, Çorum, Çankırı, Erzurum ve İzmit gibi birçok ilden ürünler sergilendi. Türkiye’nin 81 ilinde ürünlerin sergilendiği Anadolu Kervanı Yöresel Ürünler Fuarı açılışını Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, Vizyon Fuar Organizasyondan Ömer Fatih Ergül, Hakkari’nin illeri gelenlerinden olan Yaşar ailesinden girişimci Abdurrahim Yaşar ile Hakkarili esnaflardan Mehmet Gür birlikte yaptılar.


Burada konuşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, Hakkari’de fuar açan girişimcilere teşekkür ederek, işsizliğin her geçen gün arttığı Hakkari’de birçok kişinin de istihdam edildiği fuarın Hakkari’ye renk kattığını söyledi. Başkan Taş, “Bu organizasyonu yapanları canı gönülden kutluyorum. 81 ilin ürünleri ilimizde sergileniyor. Burada güzel bir ortam oluşturmuşlar. Bu tür faaliyetlerin ilimizde yapılması bizleri sevindiriyor. Huzur ve güvenin sağlandığı ilimize tüm girişimci iş insanlarını bekliyoruz. Bakın burada yöresel fuar açıldı. Onlarca gencimiz iş sahibi oldu. 15 gün boyunca burada çalışacaklar. Bu güzel fuarı açan girişimcilere halkımız adına teşekkür ediyorum” dedi.


Başkan Taş ve beraberindekiler, ürünlerin bulunduğu stantları tek tek gezerek tadına baktılar.


19 - 30 Haziran tarihleri arasında açık kalacak olan Anadolu Kervanı Yöresel Ürünler Fuarında; Afyon sucuğu, biber çeşitleri, baharatlar, Kayseri pastırma ve sucukları, Bursa zeytini, Trabzon süt ürünleri, İzmit pişmaniyesi, Erzurum çağ kebabı, kuruyemiş çeşitleri olmak üzere yüzlerce çeşit ürün bulunuyor.


Vizyon Fuar Organizasyondan Ömer Fatih Ergül, Hakkari’nin hizmetin en iyisine layık olduğunu belirterek, 81 ilin yöresel ürünlerinin bulunduğu fuarı Hakkari’de açmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, herkesi fuara beklediklerini söyledi.


Hakkarili vatandaşlar ise, kent merkezine ayrı bir renk katan fuarı açanlara teşekkür ederek, burada her ilin ürünlerini almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirttiler.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 16:50
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