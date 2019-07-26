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Anadolu Isuzu, araçlarında Castrol'u tercih etmeye devam edecek

Anadolu Holding’in otomotiv grubu bünyesinde faaliyet gösteren, ticari araç üreticilerinden Anadolu Isuzu’nun ürettiği tüm araçlarda ilk dolum yağı olarak Castrol tercih edilecek- Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan:- "İşimizi büyütmek ve daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmak amacıyla kurduğumuz ortaklıklar büyük önem taşıyor"

26 Temmuz 2019 Cuma 11:10
Anadolu Isuzu, araçlarında Castrol'u tercih etmeye devam edecek

İSTANBUL (AA) - Ticari araç sektörünün önde gelen markalarından Anadolu Isuzu, madeni yağ üreticilerinden Castrol ile 5 yıl süreli bir anlaşma imzaladı.

Madeni yağ üreticilerinden Castrol ile yapılan anlaşmaya ilişkin Anadolu Isuzu’nun Gebze’deki fabrikasında basın toplantısı düzenlendi.

Anlaşma kapsamında Anadolu Isuzu, 2024 yılına kadar üretim hatlarında Castrol’un ileri teknoloji ile geliştirdiği motor, şanzıman yağları ve antifrizi kullanacak.

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, toplantıda yaptığı konuşmada, Anadolu Isuzu’nun 100’ü aşkın Ar-Ge personeli ile Türkiye’deki fabrikasında yüksek yerlilik oranı ile kamyon, kamyonet, otobüs ve midibüs üretimi gerçekleştirdiğini söyledi.

Arıkan, "Markamızı toplu ulaşım sektöründe ve yük taşıma segmentinde sürekli daha iyi bir konuma getirmek için çalışıyoruz. Bu nedenle işimizi büyütmek ve daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmak amacıyla kurduğumuz ortaklıklar büyük önem taşıyor. Ticari araç motor yağları segmentinde lider olan Castrol ile yaptığımız bu anlaşma her zaman kaliteli hizmet sözümüzün önemli bir örneği." diye konuştu.

Tedarikçilerin kendileri açısından önemli olduğunu vurgulayan Arıkan, "Ar-Ge önemli, bütün birimlerimizin çalışanlarımızın katkısı çok önemli ama esas tabii bizim bir de tedarikçilerimiz var. Tedarikçilerimizin hem geliştirmelerde hem de müşterileri süreçlerini yürütülmesinde çok ciddi katkısı oluyor. Bugün de onlardan biri. Bizim Castrol ile çok uzun senelerdir iş birliğimiz var ve bunu daha da ileriye taşımanın mutluluğu içindeyiz. Ben eminim ki ileride sosyal sorumluluk alanında ve birçok alanda da bu işbirliğimiz artacak." dedi.


- "İş birlikteliğimizi 5 yıl daha uzatmaktan dolayı mutluyuz"


Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Direktörü Aslı Yetkin Karagül ise 1998 yılından bu yana Anadolu Isuzu ile iş birliklerini sürdürdüklerini ve bunun merkezinde teknoloji ve müşteri önceliğinin bulunduğunu kaydetti.

Karagül, dünya genelindeki 7 Ar-Ge merkezinde her yıl yüzlerce yeni ürün geliştiren ve test eden bir marka olarak dünyanın lider araç üreticileri ile onlara özel motor ve motor yağları geliştirdiklerini dile getirdi.

İş birliğini 5 yıl daha uzatmaktan dolayı mutlu olduklarını vurgulayan Karagül, şunları söyledi:

"Castrol olarak otomotiv sektöründe olduğu gibi ticari araç motor yağları segmentinde de liderliğimizi sürdürüyoruz. Bu başarımızı devam ettirmek ve büyütmek için yeni yatırımlarımız ve tabii ki iş ortaklıklarımız bizim için çok önemli. Türkiye’de üretim yapan bir marka olarak, Türkiye’nin önde gelen ticari araç üreticilerinden Anadolu Isuzu ile 20 yılı aşkın süredir varolan iş birlikteliğimizi 5 yıl daha uzatan böyle bir anlaşmaya imza atmaktan Castrol Türkiye adına büyük mutluluk duyuyorum."

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 11:10
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