'Anadolu İstanbul için seferber'

31 Mart seçimlerinden sonra yapılan itirazlar ve yaşananları kısaca anlatan Unay, “31 Mart akşamı Cumhur ittifakı adayı Sayın Binali Yıldırım seçimleri kazandık açıklaması yapana kadar her şey olağan şekliyle gidiyordu. Ne olduysa bu açıklamadan sonra oldu ve birden veri akışı kesildi ve aradaki fark erimesi yetmez gibi diğer aday öne geçti. Fakat burada bir sorun vardı çünkü parti genel merkezlerine gelen oy sayım pusulalarıyla YSK ya bildirilen ve sisteme girilenler arasında fark vardı ve bu fark hatırlarsanız 29 bin civarındaydı. AK parti bu tezatı görüp olayı inceleyince usulsüzlük yani halk değimiyle oy hırsızlığı yapıldığını net bir şekilde gördü. Şimdi bunları tek tek açıklamaya gerek yok her şey kamuoyu önünde cereyan etti. Buradaki en önemli nokta ciddi iddialar olmasına rağmen seçimi kazandığını söyleyenler oyların yeniden sayılmasına şiddetle karşı çıktı zaten birkaç gün önce videolarla sayımın nasıl durdurulduğu net bir şekilde anlaşıldı. YSK Ak partinin yaptığı olağanüstü itiraz sonucu var olan usulsüzlükleri görünce B. Belediye Başkanlığı seçimini yenileme kararı aldı”

Seçimlere vatandaşın yaklaşımı nasıl?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1.5 milyon seçmen oy kullanmadı sözü üzerine seçmende hareketlilik yaşanması üzerine Unay, “ Cumhurbaşkanı Erdoğan sandığa gitmeyen yada gidemeyenlerin sayısı vermesiyle beraber İstanbul seçimlerine sahip çıkan vatandaş harekete geçti. Akrabalarını arayıp oy kullanmaları için İstanbul’a çağırandan tutunda, Tatil için memleketine gidenleri geri getirmek için çabalayan onlarca vatandaşımıza şahit oluyoruz. Özellikle Anadolu ferasetini burada net bir şekilde görüyoruz. ”

Neden Anadolu insanı İstanbul’u sahipsiz bırakmıyor

Anadolu insanının bu seçime daha fazla önem vermesini Unay, “ Bakınız bugün İstanbul’un nüfusu 16 milyon civarı yani ülke nüfusuna oranı yaklaşık beşte bir yani her 5 insanımızdan 1 İstanbullu buda yetmez akrabalık kanalıyla ya da gönül bağıyla İstanbul’a bağlanan insanımız neredeyse ülke nüfusunun yarısında fazladır. Bu yüzden Anadolu insanı İstanbul seçimlerine çok önem veriyor. İstanbul’u sahipsiz bırakmıyor. İstanbul demek Türkiye demek olduğunu ve İstanbul’da yaşanacak sıkıntıların Ülkenin genelinde hissedileceğini biliyor. Biz buna Anadolu feraseti diyoruz.”

İstanbul Sahipsiz Kalırsa Ne gibi Olumsuzluklar Olur?

İstanbul Sahipsiz Kalırsa Ne gibi Olumsuzluklar Olur?Unay” Dediğimiz gibi İstanbul bugün ülkenin her yönden lokomotifi aynı zamanda Müslüman Anadolu insanı için bir nevi Peygamber mirası olan kadim bir şehirdir. Daha önceden yani 1994 öncesi İstanbul’u hatırlamak ve hatırlatmak gerekiyor. Ne vardı o İstanbul’da? Ne vardı? Derken var olan sadece problemdi, Su yok, Elektrik varla yok arası, Çöp dağları, Hava kirliliği hat safhada, Haliç pislikiçinde bırakın insanın gezmesini canlı bile yaşamıyordu, Trafik tam bir keşmekeşti. Kısacası yaşayan İstanbul değil yaşamaya çalışan hatta hasta bir İstanbul vardı. Ne zaman Recep Tayyip Erdoğan Belediye başkanı oldu tarih 1994 İstanbul’unkaderi değişti. Kısa zamanda su sorunu, çöp sorunu, çözüldü. Ardından yapılan icraatlar la ve daha sonra Ak parti iktidarıyla İstanbul artık yaşamaya çalışan değil yaşayan ve yaşanması gereken şehir haline geldi.”

Unay” Şimdi böylesine bir dönemde 3 köprü, Yeni havaalanı, yeni metro ve banliyö hatları, millet bahçeleri gibi projelerle rahatlayan ve yeniden nefes alan tüm dünyanın gözü üzerinde olan İstanbul’un yeniden gerisin geriye dönmesi demek, yapılan her şeyin yerle bir olması buda yetmez gibi sorunların katlanarak büyümesi demek, yine yolsuzluk, vizyonsuzluk ve terk edilmiş demek, her halde bundan kimse memnun etmeyecektir. Anadolu feraseti İstanbul’u bu yolda yalnız bırakmayacağını gösterdi mutlaka bunun sonucu hayırlı bir şekilde tecelli edecektir.”