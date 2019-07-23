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Anadolu İmam Hatip Liseleri en üst yüzdelik dilimdeki öğrencilerin ilgi odağı oldu

Millî Eğitim Bakanlığınca 2019 Liseye Geçiş Sınavı (LGS) kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları çerçevesinde ilk kez değerlendirme raporu hazırlandı.

23 Temmuz 2019 Salı 09:59
Anadolu İmam Hatip Liseleri en üst yüzdelik dilimdeki öğrencilerin ilgi odağı oldu

Millî Eğitim Bakanlığınca 2019 Liseye Geçiş Sınavı (LGS) kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları çerçevesinde ilk kez değerlendirme raporu hazırlandı.


Rapora göre, Anadolu İmam Hatip Liselerinin doluluk oranı yüzde 99,92 olurken istatistiklere göre yüzde 1-5’lik dilimde 133, yüzde 1-3 dilimde 88, yüzde 1’lik dilimden ise 39 Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenci aldı.


Değerlendirme raporuna göre ayrıca, öğrencilerin yüzde 52’si Anadolu İmam Hatip Liselerine birinci sırada yerleşirken ilk üç tercihine yerleşen öğrenci oranı da yüzde 87 oldu.


Başarılı öğrencilerin ilgi odağı olan Anadolu imam hatip liseleri son yıllarda akademik çalışmaların yanı sıra öğrencilerin kendilerini geliştirme fırsatı buldukları kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle ve TÜBİTAK Projeleri başta olmak üzere bilimsel çalışmalarda elde edilen başarılarla dikkat çekiyor. Yurdun dört bir kösesinde ilgi başarılı öğrencilerin tercihi olan Anadolu İmam Hatip Liseleri, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından okullar arasında uygulama birlikteliğini sağlamak amacıyla hazırlanan Kalite Takip Sistemi’ni (KTS) uyguluyor. KTS sistemi okullar arasındaki eğitim farkını minimuma indiren bir model olarak Türkiye’de ilk defa uygulanıyor.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 09:59
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