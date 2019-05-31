0553 313 94 23

Anadolu Gençlik Derneği, Suudi Arabistan'daki idam kararlarını protesto etti

Suudi Arabistan'daki idam kararları İstanbul'da protesto edildi.

31 Mayıs 2019 Cuma 02:14
Anadolu Gençlik Derneği, Suudi Arabistan'daki idam kararlarını protesto etti

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'da 3 siyasi tutuklu için verilen idam kararı, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından protesto edildi.

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan AGD üyeleri, atılan sloganların ardından bir basın açıklaması yaptı.

Grup adına konuşan derneğin İstanbul Şube Başkanı Yunus Genç, dünyanın barışa ve huzura olan ihtiyacının artarak devam ettiğini belirterek, sömürü ve çatışmadan beslenen güç odakları yüzünden tüm dünyada bir ahlak ve medeniyet krizi yaşandığını dile getirdi.

Genç, başta Türkiye, İran, Mısır ve Suudi Arabistan olmak üzere İslam ülkelerinin, tüm insanlık için güvenli bir liman oluşturmakla mükellef olduğunu kaydederek, "Sömürü ve çatışmadan beslenen güç odakları, İslam ülkelerinin bir araya gelmemeleri, hak ve adalet ekseninde güç birliği yapmamaları, bölgenin işgalci unsurlarından İsrail'e karşı bir blok oluşturmamaları için ellerinden geleni yapmaktadır" şeklinde konuştu.

Suudi Arabistan'ın, aralarında İslam alimi Selman el-Avde'nin de bulunduğu üç siyasi tutukluyu ramazan ayından sonra idam etmeye hazırlandığını aktaran Genç, şunları söyledi:

"Biz, İslam ülkelerinin siyasi infazlarla değil, hukukun üstünlüğü ile hak ve adaleti gözetme çabasıyla, barışı tesis etme çabasıyla dünya gündeminde yer alması gerektiğine inanıyoruz. Gazetecilere, duyarlılık sahibi kişilere, kanaat önderlerine yönelik tutuklamaların ve idamların artmasının Müslümanların birlikte yaşamasına bir faydası olmayacaktır. İslam ülkeleri Cemal Kaşıkçı vakasında olduğu gibi izahı sıkıntılı meselelerle gündeme gelmemelidir."

Genç, müslümanların fitneye karşı uyanık olmaları gerektiğini belirterek, dünyayı içinde bulunduğu ahlak ve medeniyet krizinden çıkaracak yolun güçlü bir İslam toplumu ve İslam Birliği'nin tesisinden geçtiğini vurguladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 02:14
  1. Anadolu Gençlik Derneği
  2. protesto
  3. Suudi Arabistan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kıbrıs Gazileri madalya töreninde bir araya geldiler
    1. Kıbrıs Gazileri madalya töreninde bir..
    2. Süzek deresi şelalesi açıldı
    3. Saltukova halkı caddede iftarını açtı
    4. "New York'ta bu yaz, her yer..
    5. Kerkük'teki saldırıları DEAŞ..
    6. Çalındı zannettiği otomobili sulama..
    7. 155 yıllık gelenekle sigaraya karşı..
    8. Başkent’te silahlı kavgada anne ve..
    9. Suudi Arabistan'da olağanüstü Arap..
    10. (Özel haber) Mehmet Altıparmak:..
    11. (Özel Haber) Oğulcan Çağlayan: "Umarım..
    12. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat..
    13. Süper Lig'e çıkan Gazişehir..
    14. Katar'da yeni medya kenti kuruluyor
    15. Anadolu Gençlik Derneği, Suudi..
    16. İlhan Palut: "Mücadeleye devam..
    17. Mehmet Altıparmak: "Şampiyon olduğumuz..
    18. Beştepe Millet Camisi'nde Kadir..
    19. Maçın ardından
    20. Maç öncesi sevinç gösterileri yerini..
    21. Hafızlar mukabele okuyor
    22. Gazişehir Gaziantep'ten türkülü kutlama
    23. Maçın ardından
    24. Süper Lig'e yükselen son takım..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Lig'e..
    26. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na..
    27. Milli maçın ardından
    28. Kerkük patlamaları bilançosu:4 ölü..
    29. Milli maçın ardından
    30. Bodrum’da 4.2 şiddetinde deprem
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!

    Günün Karikatürü

    31 Mayıs 2019
    Bir bir geliyorlar! Dün akşam İstanbul'a iniş yaptı
    Bir bir geliyorlar! Dün akşam İstanbul'a iniş yaptı
    AB ülkesini sarsan tehdit! 'Ya başkan olurum ya da ülkeyi bölerim'
    AB ülkesini sarsan tehdit! 'Ya başkan olurum ya da ülkeyi bölerim'