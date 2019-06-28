0553 313 94 23

Anadolu Gençlik Derneği Bilecik Şube Başkanı Kılınç oldu

Anadolu Gençlik Derneği Bilecik Şube Başkanlığı içinM.

28 Haziran 2019 Cuma 12:19
Anadolu Gençlik Derneği Bilecik Şube Başkanı Kılınç oldu

Anadolu Gençlik Derneği Bilecik Şube Başkanlığı içinM. Hamza Kılınç görevlendirildi.


Devir teslimin yapıldığı AGD şube binasında AGD Genel Başkan Yardımcısı Ömer Yazgan da hazır bulundu. Yaklaşık bir yıldır görevini sürdüren Kenan Alemdar devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, “Yaklaşık bir yıldır sürdürdüğüm görevim boyunca AGD Bilecik teşkilatı çatısı altında iyinin, doğrunun, faydalının, adil olanın kısacası hakkın hakimiyeti için birlikte mücadele verdiğimiz kardeşlerimize teşekkür ediyorum, haklarını helal etsinler. Uzun yıllardan bugünlere kadar nasıl Milli Görüş davası içerisinde mücadele ettiysek bundan sonra da aynı minvalde verilen görevleri yaparak çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.


Seçilen yeni Başkan M. Hamza Kılınç ise, “Her gencin bir hazine demek olduğunu bilerek, çalışma arkadaşlarımızla birlikte bütün gençlerimize ulaşmayı bir borç biliyoruz. Yapacağımız çalışmalarda ‘Genç inancı ve idealleri uğrunda fedakarlık yapabilendir’ tanımına uygun olarak çalışmaya gayret edeceğiz. Bize bu görevi layık gören genel merkezimize ve bugüne kadar bayrağı taşıyan büyüklerimize, özellikle Kenan Alemdar başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra yapacağı çalışmalarda başarılar diliyoruz. Bilecik halkımızın dua ve destekleriyle bu görevi hakkıyla yerine getirebilmeyi temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 12:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Minik Ceylin’e umut olalım
    1. Minik Ceylin’e umut olalım
    2. Necdet Gökçınar'dan sitem: İkisine de..
    3. Ata sporları ile görsel şölen başlıyor
    4. Göz çevresi estetiği ile gençleşin
    5. ÇAYKUR, yaş çay bedellerini ödüyor!
    6. Başkan Afrin Gazisini makam aracı ile..
    7. Akdeniz Üniversitesi’nde Uluslararası..
    8. SÜ Tıp Fakültesi 12. dönem mezunlarını..
    9. Vali Dağlı sanayi kuruluşlarını..
    10. 20 yaş dişlerine dikkat
    11. Gökyüzü uçurtmalarla şenlendi
    12. Paris’e DEAŞ bayrağı dikildi
    13. Ekonomik sıkıntılara karşı okunacak..
    14. Servetiye Cephesi Şehitleri anılacak
    15. Erzincan’da trafik kazası: 6 yaralı
    16. 18 yıl sonra ilk sesi duydu
    17. Denizli'de göğsünden bıçaklanmış halde..
    18. Hasan Taşkın’dan Yeni Yargı Reformu..
    19. Ağlamasın diye halının altına koydu,..
    20. Kartepe gebe eğitim sınıfı açıldı
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    İmamoğlu'ndan 'köprü çalışması' açıklaması
    İmamoğlu'ndan 'köprü çalışması' açıklaması

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!