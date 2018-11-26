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Anadolu Efes'ten anlamlı destek

- Lacivert-beyazlı kulüp, THY Avrupa Ligi'nin sosyal sorumluluk programı "One Team" kapsamında, 16 özel sporcuya eğitim veriyor

26 Kasım 2018 Pazartesi 13:11
Anadolu Efes'ten anlamlı destek


İSTANBUL (AA) - Anadolu Efes Basketbol Kulübü, THY Avrupa Ligi'nin sosyal sorumluluk programı "One Team" kapsamında, Özel Olimpiyatlar Türkiye organizasyonuyla iş birliği yapıyor.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, gerçekleştirdiği projelerle son 2 yılda THY Avrupa Ligi tarafından 40 takım arasından One Team Ödülleri'ne aday gösterilen Anadolu Efes'in, 2018-2019 sezonunda Özel Olimpiyatlar Türkiye ile iş birliği yaptığı ifade edildi.

Açıklamada, 8 hafta sürecek ve 16 özel sporcunun katıldığı projenin elçisi olan Anadolu Efesli milli oyuncu Sertaç Şanlı'nın, ilk çalışmada özel sporcular ile bir araya geldiği kaydedildi.

Anadolu Efes One Team antrenörlerinin yanı sıra Özel Olimpiyatlar Türkiye'nin uzman antrenörlerinin de yer aldığı projede, 16 özel sporcuya iletişim kurma, sosyalleşme, takım çalışması, paylaşma ve spor yapma alışkanlığı kazanma gibi konularda eğitimler verildiği belirtildi.

One Team'in global partnerleri arasında yer alan Özel Olimpiyatlar Türkiye ile birlikte hayata geçirilen projede öncelikli amacın, basketbolun metaforları ile özel sporcuların kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak olduğu bildirildi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği ve Beylikdüzü Belediyesinin de destek verdiği projeye katılan özel sporcuların, Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'nde yapacağı bir mücadeleye de davet edileceği aktarıldı.


Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 13:11
  1. Anadolu Efes
  2. Basketbol
  3. One Team
  4. Sertaç Şanlı
  5. THY Avrupa Ligi

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