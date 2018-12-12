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Anadolu Efes Yunanistan deplasmanında

Lacivert-beyazlı ekip, THY Avrupa Ligi 12. hafta maçında yarın Yunan ekibi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek

12 Aralık 2018 Çarşamba 11:51
Anadolu Efes Yunanistan deplasmanında

İSTANBUL (AA) - Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 12. hafta maçında yarın deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak.

Başkent Atina'daki Barış ve Dostluk Spor Salonu'ndaki ve TSİ 19.45'te başlayacak karşılaşma, beIN Sports 3 kanalından yayınlanacak.

Avrupa Ligi'nde oynadığı 11 maçta 8 galibiyet, 3 mağlubiyet alan Anadolu Efes, 4. sırada yer alıyor. Ligde 6 galibiyet ve 5 mağlubiyeti bulunan David Blatt yönetimindeki Yunan ekibi ise puan cetvelinde 5. durumda.

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 36 maçın 20'sini Olympiakos kazanırken, 16'sında Anadolu Efes galip geldi.

Avrupa arenasındaki 633. maçına çıkacak lacivert-beyazlı ekip, 348 galibiyet alırken, 284 kez de mağlup oldu.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 11:51
  1. Anadolu Efes
  2. Basketbol
  3. Olympiakos
  4. THY Avrupa Ligi

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