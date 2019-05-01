Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'de

İSTANBUL (AA) - THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisinde İspanya'nın Barcelona Lassa takımını 3-2 ile geçen Anadolu Efes, adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda normal sezonu 4. bitiren Anadolu Efes, play-off çeyrek final serisinde 5. Barcelona Lassa ile eşleşti.

Serinin İstanbul'daki ilk maçını 75-68 kazanan lacivert-beyazlı ekip, ikinci maçta 74-72 mağlup olarak ev sahibi avantajını kaybetti. İspanya'da devam eden serinin üçüncü maçında rakibini 102-68'lik skorla yenen Anadolu Efes, dördüncü müsabakayı 82-72 kaybedince seri beşinci ve son maça taşındı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda 15 bin 632 taraftar önünde oynanan müsabakada rakibini 80-71 mağlup etti ve Dörtlü Final'e yükseldi.





- Efes'te 5 oyuncu çift hanelerde





Anadolu Efes'te süre alan 9 basketbolcudan 5'i çift haneli skor üretti.

Lacivert-beyazlı takımda Larkin ile Moerman 18'er sayıyla galibiyeti getiren isimler oldu. Bu oyunculara Beaubois ile Anderson 11'er, Micic ise 10 sayıyla eşlik etti.

Efes'te Dunston 7, Pleiss ise 5 sayılık katkı verdi.





- Dış atışlar zaferi getirdi





Anadolu Efes'in üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketler galibiyetin mimarı oldu.

Lacivert-beyazlı ekip, dış atışlarda 39'da 17 isabet sağlayarak yüzde 43.6'lık isabet oranı yakaladı.

Anadolu Efes'te Larkin 5, Moerman 4, Beaubois ve Anderson 3'er, Micic ise 2 kez 3 sayı çizgisinin gerisinden isabet sağladı. Lacivert-beyazlılar, 80 sayının 51'ini 3 sayı çizgisinin gerisinden, 16 sayıyı ise içinden buldu. Anadolu Efes, 13 sayıyı ise serbest atış çizgisinden kaydetti.

Barcelona Lassa ise dış atışlardan 20'de 8'de kaldı.





- 18 yıl sonra gelen Dörtlü Final





Anadolu Efes, 18 yıl aradan sonra Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kaldı.

Tarihinde 1999-2000 ve 2000-2001'de (Suprolig) Dörtlü Final oynama başarısı gösteren lacivert-beyazlılar, 2001-2002'den itibaren tek isim altında gerçekleştirilen Avrupa Ligi'nde ise ilk kez son 4 takımın yer alacağı organizasyona kalma başarısı gösterdi.





- Ergin Ataman'ın 3. Dörtlü Final'i





Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, kariyerinde 3. kez Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kalma başarısı gösterdi.

1999-2000 sezonunda o dönemli adıyla Suprolig'de mücadele eden Anadolu Efes'i çalıştıran Ataman, lacivert-beyazlı ekibi Dörtlü Final'e taşıdı. Daha sonra İtalya'nın köklü basketbol takımlarından Montepaschi Siena'nın başına geçen tecrübeli çalıştırıcı, bu ekiple 2002-2003 sezonunda Dörtlü Final'de yer aldı.

Ataman, üçüncü Dörtlü Final'ini Anadolu Efes'in başında bu sezon yaşayacak.

- Yarı finalde Türk derbisi





THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'de iki Türk takımı finale yükselmek için birbiriyle karşılaşacak.

Barcelona Lassa'yı saf dışı bırakan Anadolu Efes ile play-off çeyrek final serisinde Litvanya'nın Zalgiris takımını geçen Fenerbahçe Beko Dörtlü Final'de eşleşti. Bu sayede bir Türk takımının finalde yer alması kesinleşmiş oldu.

Avrupa'nın 1 numaralı organizasyonda Fenerbahçe 5, Anadolu Efes ise 3. kez Dörtlü Final'e yükseldi. Türk basketbol tarihinde ilk kez 2 takım birden Dörtlü Final'de yer alacak.





- Dörtlü Final, İspanya'da





THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final, 17-19 Mayıs tarihlerinde İspanya'nın Vitoria Gasteiz şehrinde gerçekleştirilecek.

Dörtlü Final'de Rusya'nın CSKA Moskova takımı ile İspanya temsilcisi Real Madrid karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes ile de Fenerbahçe Beko finale çıkmak için mücadele edecek.