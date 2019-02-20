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Anadolu Efes, Olympiacos’u ağırlayacak

THY Euroleague’in 23.

20 Şubat 2019 Çarşamba 14:54
Anadolu Efes, Olympiacos’u ağırlayacak

THY Euroleague’in 23. haftasında Anadolu Efes, evinde karşılaşacağı Olympiacos ile Avrupa kupalarındaki 42. maçına çıkacak.


Anadolu Efes, THY Euroleague’in 23. haftasında yarın saat 20.30’da Sinan Erdem Spor Salonu’nda Yunan ekibi Olympiacos ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 22 haftada lacivert-beyazlılar 14 galibiyet ve 8 mağlubiyet ile dördüncü sırada bulunurken, kırmızı-beyazlılar ise 12 galibiyet ve 10 mağlubiyet ile altıncı sırada yer alıyor.



42. randevu


Anadolu Efes ile Olympiacos, Avrupa kupalarında bugüne kadar 41 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda Efes 17 galibiyet elde derken, 24 kez de Yunan temsilcisi galip taraf oldu. İki ekip arasında Euroleague’de oynanan 37 karşılaşmada ise lacivert-beyazlılar 16 kez parkeden galip ayrılırken, 21 kez mağlubiyet oldu. İki takım arasında ligin ilk yarısında Atina’da oynanan karşılaşmayı Olympiakos 88-81 kazandı.


Anadolu Efes, Avrupa arenasında 644 kez mücadele etti. Geride kalan 643 karşılaşmada lacivert-beyazlılar 354 galibiyet ve 289 yenilgi aldı. Euroleague’de ise 396. maçına çıkacak olan Efes, 197 kez rakiplerini mağlup ederken, 198 kez de parkeden üzgün ayrıldı.



İstatistiklerle iki takım


Euroleague’de Anadolu Efes 85.4 sayı ortalamasıyla oynarken, Olympiakos ise 78.3 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Efes’de R. Beaubois 12.3 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlıyor. Yunan ekibinde ise N. Milutinov 11.0 sayı ortalamasıyla oynayarak takımına katkıda bulunuyor.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 14:54
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