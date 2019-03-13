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Anadolu Efes, Maccabi FOX'a konuk olacak

- Lacivert-beyazlı ekip, THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında yarın İsrail temsilcisi ile karşı karşıya gelecek

13 Mart 2019 Çarşamba 10:15
Anadolu Efes, Maccabi FOX'a konuk olacak


İSTANBUL (AA) - Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında yarın deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi FOX ile karşılaşacak.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Menora Mivtachim Arena'da oynanacak maç TSİ 22.05'te başlayacak. Müsabaka beIN Sports Haber'den naklen yayımlanacak.

Başantrenör Ergin Ataman önderliğinde THY Avrupa Ligi'nde iyi bir sezon geçiren lacivert-beyazlı ekip, 25 müsabakada 16 galibiyet, 9 mağlubiyet aldı. Anadolu Efes, play-off'a kalmayı garantileyen lider Fenerbahçe Beko, ikinci CSKA Moskova ve üçüncü Real Madrid'in ardından 4. sırada yer alıyor.

Anadolu Efes, yarın Maccabi FOX'u mağlup etmesi durumunda diğer karşılaşmaların sonucuna göre play-off'a kalmayı garantileyebilir.

Organizasyonda 12 galibiyet, 13 beraberlik yaşayan Maccabi FOX ise 9. sırada bulunuyor ve play-off'a kalabilmek için mücadele edecek.


- Avrupa'da 647. randevu


Anadolu Efes, Avrupa kupalarında şimdiye kadar çıktığı 646 karşılaşmada 356 galibiyet ve 290 yenilgi gördü.

2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde ise 399. maçına çıkacak Anadolu Efes, organizasyonda oynadığı 398 karşılaşmada 199 galibiyet ve 199 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes ile Maccabi Fox Tel Aviv Avrupa kupalarında 27. kez karşılaşacak. Lacivert-beyazlı takım, söz konusu karşılaşmalarda 14 galibiyet elde etti, 12 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı.

İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan 11 maçta Anadolu Efes 7, Maccabi FOX 4 galibiyet aldı. Avrupa Ligi'nde ise iki takım arasında oynanan 15 karşılaşmada lacivert-beyazlılar 7 galibiyet alırken, 8 kez mağlup oldu.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes 90-77 kazanmıştı.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 10:15
  1. Anadolu Efes
  2. Basketbol
  3. Maccabi FOX
  4. THY Avrupa Ligi

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