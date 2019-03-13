0553 313 94 23

Anadolu, Maccabi FOX Tel Aviv’e konuk olacak

Anadolu Efes, THY Euroleague’in 26.

13 Mart 2019 Çarşamba 09:41
Anadolu, Maccabi FOX Tel Aviv’e konuk olacak

Anadolu Efes, THY Euroleague’in 26. haftasında yarın İsrail deplasmanında Maccabi FOX Tel Aviv ile mücadele edecek.


THY Euroleague’in 26. haftasında Anadolu Efes, yarın TSİ 22.05’de deplasmanda İsrail ekibi Maccabi FOX Tel Aviv ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 25 haftada Efes, 16 galibiyet, 9 mağlubiyetle 4. sırada yer alırken, Maccabi ise 12 galibiyet, 13 mağlubiyet ve averajla 9. sırada bulunuyor.



16. randevu


Anadolu Efes ile Maccabi FOX Tel Aviv, THY Euroleague’de bugüne kadar 15 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda lacivert-beyazlılar 7 kez parkeden galip ayrılırken, İsrail temsilcisi ise 8 kez rakibini mağlup etti. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan maçı Efes, 90-77 kazanmıştı.



Euroleague’de 200. galibiyet için


Efes, Maccabi maçı ile birlikte Avrupa’da 647. kez mücadele edecek. Lacivert-beyazlılar bu maçlarda 356 galibiyet ve 290 yenilgi aldı. Euroleague’de ise 399. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 398 karşılaşmada 199 galibiyet elde ederken, 199 kez de mağlup oldu.



İstatistiklerle iki takım


Euroleague’de Efes 84.4 sayı ortalamasıyla mücadele ederken, Maccabi ise 79.2 sayı ortalamasıyla oynuyor. Lacivert-beyazlılarda Adrien Moerman 12.4 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, İsrail ekibinde ise Scottie Wilbekin 13.2 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 09:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alanya’da hayvan barınağı minik ziyaretçilerini ağırladı
    1. Alanya’da hayvan barınağı minik..
    2. İstiklal Marşı’nın kabulünün 98. yıl..
    3. Bakan Gül duyurdu: 6 Nisan':da resmen..
    4. Doçentlik başvuruları sadece..
    5. Demir bebek hayata tutundu
    6. Oba İlkokulu’nun çevre duvarı..
    7. Kilis 7 Aralık üniversitesinin özel..
    8. 8’inci Ulusal Bitki Besleme ve Gübre..
    9. Oyuncaksızçocuklar için "Oyuncak..
    10. "Uluslararası Dünya Akıllı Şehirler..
    11. Provokasyon dedi kaçtı, bari yazılı..
    12. Çığ altında kalan dağcıya 100 gündür..
    13. Başkan Altay ve Kavuş Bedesten..
    14. Kayseri’de 36 kaçak göçmen yakalandı
    15. Yavaş'ın teklifine Özhaseki'den cevap!
    16. Uysal: "Büyükçekmece’yi 10 yıl..
    17. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan..
    18. BBDSO'dan "14 Mart Tıp Bayramı" konseri
    19. Adana'daki cinayet davası başladı
    20. Balkan Üniversiteler Birliği Yönetim..
    21. Bursa’ya 8 yeni dev park inşa ediliyor
    22. Çin zindanında 16 ay işkence gördü
    23. Uluslararası fuarlar için ev sahipliği..
    24. Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı,..
    25. Başkasının adına ehliyet sınavına..
    26. Kırşehir Valisi İbrahim Akın:"Zinde ve..
    27. İyi Parti Kayseri Büyükşehir Belediye..
    28. Kaçak alkol ve içki satan şahıs..
    29. Kayserispor Başkanı Erol Bedir:
    30. Ewe Türkiye, Idc Security Roadshow..
    Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
    Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Fahişeyiz, ibneyiz, sürtüğüz, diyenden ne beklersiniz?
    Fahişeyiz, ibneyiz, sürtüğüz, diyenden ne beklersiniz?