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Anadolu Efes-Maccabi FOX maçına doğru

- Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman:"Maccabi FOX sıkıntılı bir dönem geçirdi ama çok tehlikeli bir takım"

19 Kasım 2018 Pazartesi 16:49
Anadolu Efes-Maccabi FOX maçına doğru


İSTANBUL (AA) - Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında yarın İsrail ekibi Maccabi FOX'la yapacakları maçı mutlaka kazanmaları gerektiğini söyledi.

Ataman, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayla ilgili yaptığı açıklamada, İsrail temsilcisinin gücüne dikkati çekti.

Maccabi Fox'un sıkıntılı bir dönemden geçtiğini vurgulayan tecrübeli teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

"Maccabi FOX'ta yakından tanıdığımız skorer oyuncular var. Özellikle Scottie Vilbekin ve Michael Roll ikilisi, durdurulması gereken önemli skorerler. Ayrıca Deandre Kane bu sezon çok formda. Pota altında da yine tanıdık bir isim olan Alex Tyus ön plana çıkıyor. Maccabi FOX, sıkıntılı bir dönem geçirdi ama çok tehlikeli bir takım. Bizim son maçlardaki oyun felsefemizi yine seyircimizin de vereceği büyük destekle sahaya yansıtmamız gerekiyor. Mutlak kazanmamız gereken çok önemli bir Avrupa Ligi maçı."

Lacivert-beyazlı takımın forvetlerinden Metecan Birsen ise, "Maccabi FOX karşısında çok önemli bir maça çıkacağız. Başantrenör değişikliğine gittiklerini biliyoruz. Sahaya daha farklı, daha motive çıkabilirler. Biz de önlemimizi alıp, elimizden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koyarak galibiyet serimize devam etmek istiyoruz. Panathinaikos maçında olduğu gibi, bu maçta da seyircimizin müthiş desteğini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 16:49
  1. Anadolu Efes
  2. Ergin Ataman
  3. Maccabi FOX
  4. Metecan Birsen
  5. THY Avrupa Ligi

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