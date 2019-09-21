Anadolu Efes Fenerbahçe maç biletleri ne kadar? | Basketbol Erkekler Cumhurbaşkanlığı kupası Bu yıl 35.'si düzenlenecek Basketbol Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. 26 Eylül Perşembe günü oynanacak maç öncesi bilet fiyatları merak konusu oldu. Peki, Anadolu Efes Fenerbahçe Cumhurbaşkanlığı kupası maçı biletleri ne kadar? İşte detaylar...

Bu yıl 35.'si düzenlenecek Basketbol Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. 26 Eylül Perşembe günü oynanacak maç öncesi bilet fiyatları merak konusu oldu. Peki, Anadolu Efes Fenerbahçe Cumhurbaşkanlığı kupası maçı biletleri ne kadar? İşte detaylar... Anadolu Efes Fenerbahçe maç biletleri ne kadar? Platinum (Tarafsız Seyirci) - 150.00 TL - Tükendi! Gold (Tarafsız Seyirci) - 100.00 TL - Tükendi! Tribün (Anadolu Efes Tarafı) - 50.00 TL Tribün (Fenerbahçe Beko Tarafı) - 50.00 TL Anadolu Efes Fenerbahçe Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Anadolu Efes Fenerbahçe maçı 26 Eylül Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak. Maç yayıncısı henüz belli değil. Anadolu Efes Fenerbahçe Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı nerede oynanacak? 35. defa oynanacak olan kupa maçı, bu sene Gaziantep'in ev sahipliğinde düzenleniyor. Karşılaşmayı yerinden takip etmek isteyen basketbolseverlerin Gaziantep'te bulunan Karataş Şahinbey Spor Salonu'na gitmesi gerekmekte.

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