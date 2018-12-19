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Anadolu Efes, deplasmanda kazanma peşinde

- Lacivert-beyazlı takımın başantrenörü Ergin Ataman:"CSKA Moskova deplasmanı, Avrupa Ligi'nin en zor deplasmanlarından biri ama biz Moskova'ya kendimize güvenerek gidiyoruz"

19 Aralık 2018 Çarşamba 14:25
Anadolu Efes, deplasmanda kazanma peşinde


İSTANBUL (AA) - THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında yarın Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya konuk olacak Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, zor deplasmanda kazanmak istediklerini söyledi.

Ataman, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Moskova'ya iddialı gittiklerini belirterek, "CSKA Moskova deplasmanı, Avrupa Ligi'nin en zor deplasmanlarından biri ama biz Moskova'ya kendimize güvenerek gidiyoruz." dedi.

CSKA Moskova'da her oyuncunun iyi olduğunu vurgulayan Ataman, "Takım olarak yıllardır en üst seviyede basketbol oynuyorlar. Biz, yeni bir kadro olmamıza rağmen Avrupa Ligi'nin en iyi basketbolunu oynayan takımlardanız. Bu maç, bizim için çok iyi bir sınav olacak." ifadelerini kullandı.

Lacivert-beyazlı oyuncu Metecan Birsen ise Buducnost VOLI galibiyetiyle moral bulduklarına dikkati çekerek, "Play-off'a giden yolda CSKA Moskova ile oynayacağımız karşılaşma sıralama açısından çok önemli bir maç olacak. Hedefimiz bu önemli maçı kazanıp, haftayı iki galibiyetle kapatmak." değerlendirmesinde bulundu.



Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 14:25
  1. Anadolu Efes
  2. Basketbol
  3. CSKA Moskova
  4. Ergin Ataman
  5. Metecan Birsen
  6. THY Avrupa Ligi

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