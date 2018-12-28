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Anadolu Efes, deplasmanda Barcelona'ya yenildi

FC Barcelona Lassa: 80 - Anadolu Efes: 65

28 Aralık 2018 Cuma 01:01
Anadolu Efes, deplasmanda Barcelona'ya yenildi

MADRİD (AA) - Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Anadolu Efes deplasmanda İspanyol ekibi Barcelona Lassa'ya 80-65 yenildi.

Barselona kentindeki Blaugrana salonunda oynanan maça iyi başlayan ve ilk devre rakibine üstünlük kuran Anadolu Efes, ikinci devredeki hatalarıyla mağlubiyet aldı.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 29-23 önde kapatan Anadolu Efes, devreyi 11 sayı farkla tamamladı. (50-39)

Ev sahibi takım üçüncü çeyrekte farkı kapatarak, son periyoda 59-57 önde girdi. Yakaladığı iyi tempoyu devam ettiren Barcelona Lassa karşılaşmayı 80-65 kazandı.

Anadolu Efes'de Brock Motum 13 sayı, Barcelona Lassa'da ise Pierre Oriola 14 sayı ile takımlarının en skorer oyuncuları oldu.

Bu sonuçla THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes 6. yenilgisini, Barcelona Lassa da 8. galibiyetini aldı. Anadolu Efes, 4. sıradaki yerini korudu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 01:01
  1. Anadolu Efes
  2. Basketbol THY Avrupa Ligi
  3. FC Barcelona Lassa

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