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Anadolu Efes - Barcelona maçı biletleri tükendi

Anadolu Efes ile Barcelona arasında oynanacak THY Euroleague Play-Off 5.

27 Nisan 2019 Cumartesi 21:29
Anadolu Efes - Barcelona maçı biletleri tükendi

Anadolu Efes ile Barcelona arasında oynanacak THY Euroleague Play-Off 5. maçının biletleri 24 saat dolmadan tükendi.


THY Euroleague Play-Off serisi 5. maçında Anadolu Efes ile Barcelona 1 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00’de Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka İstanbul’daki birinci ve ikinci karşılaşmalar gibi kapalı gişe oynanacak. Basketbolseverlerden çok yoğun ilgi gören ve dört farklı tribün kategorisinde satışa çıkarılan biletler, 24 saat olmadan bitti. 15 binden fazla taraftarların desteğiyle Barcelona karşısına çıkacak Efes, tüm taraftarlarından salona mavi kıyafet giyerek gelmelerini bekliyor.


Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Evimizde Barcelona ile oynayacağımız Euroleague Play-Off sersinin son maçının da biletleri tükendi. Yoğun ilgisi için tüm basketbolseverlere teşekkürler! Son maçta Sinan Erdem Spor Salonu’nu sallayalım" ifade edildi.

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 21:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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