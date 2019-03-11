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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgüt mensubu olmayan askeri öğrencileri ordudan tasfiye etmek amacıyla sindirmek, korkutmak ve yıldırmak suretiyle okuldan ilişik kesmeye zorladıkları iddia edilen kapatılan Kuleli Askeri Lisesi'nde 15 Temmuz 2016 tari

11 Mart 2019 Pazartesi 14:17
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgüt mensubu olmayan askeri öğrencileri ordudan tasfiye etmek amacıyla sindirmek, korkutmak ve yıldırmak suretiyle okuldan ilişik kesmeye zorladıkları iddia edilen kapatılan Kuleli Askeri Lisesi'nde 15 Temmuz 2016 tari

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 14:17
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