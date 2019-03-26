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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Çiftlik Bank'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 11'i tutuklu 48 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

26 Mart 2019 Salı 09:58
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Çiftlik Bank'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 11'i tutuklu 48 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 09:58
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