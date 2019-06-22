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Anadolu Basın Birliği Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, uçak bileti fiyatlarıyla ilgili olarak oluşturulan gündemi değerlendirdi

Anadolu Basın Birliği (ABB) Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, uçak bileti fiyatlarıyla ilgili olarak oluşturulan gündemi değerlendirdi.

22 Haziran 2019 Cumartesi 10:34
Anadolu Basın Birliği Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, uçak bileti fiyatlarıyla ilgili olarak oluşturulan gündemi değerlendirdi

Anadolu Basın Birliği (ABB) Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, uçak bileti fiyatlarıyla ilgili olarak oluşturulan gündemi değerlendirdi. Çakır, Erzurum medyasının üzerine düşen sorumluluğu fazlasıyla yerine getirdiğini belirterek, “Bu saatten sonra bu sorunun çözümü siyaset makamına kalmıştır. Süreç sonunda oluşacak tablonun vebali de, günahı da, artık siyasetçilerin boynunadır” dedi.


Erzurum’un gerek iklim şartları ve sosyo-ekonomik durumu ve gerekse turizmde ortaya koyduğu iddiası dolayısıyla pozitif ayrımcılığa tabi tutulması gerekirken, bunun tam tersine hava ulaşımı bakımından büyük sıkıntılarla karşı karşıya bırakıldığını anlatan Çakır, “Erzurum basını bu sorunu sürekli gündemde tutmakla kıymetli bir sınavdan geçmiştir. Sorun sarihtir, çözümü bellidir. Bu sorunu Erzurum’un başından savması gerekenler de, bu şehri temsille mükellef olan milletvekilleridir” diye konuştu.


Uçak bileti fiyatlarıyla ilgili olarak Erzurum’da neredeyse tüm basın yayın kuruluşlarının ortak bir paydada buluştuğunu ve konuyu sürekli gündemde tuttuğunu hatırlatan ABB Başkanı Çakır, “Meslektaşlarımızın bu husustaki gayreti, Erzurum özelinde çok özeldir, kıymete değerdir. Zira Erzurum’da yerel basın, hakikaten de bu şehrin menfaatleri noktasında bir araya gelmeyi ve ortak bir hareket tarzı belirlemeyi her zaman becermiştir. Meslektaşlarımızın ve yayın kuruluşlarımızın uçak biletlerinin el yakan fiyatlarıyla ilgili olarak ortaya koydukları tavır da, bu bağlamda müstesnadır, Erzurum’ca bir duruştur. Sürece katkı koyan, gayret gösteren ve bu şehrin konuşan dili olma cihetiyle kalitesini ve kumaşını bir kez daha tescil eden tüm meslektaşlarımıza Erzurum adına şükranlarımızı sunuyoruz” şeklinde konuştu.


ABB Erzurum Şube Başkanı Çakır, bu süreçten sonra en büyük sorumluluğun Erzurum’u temsil eden iktidar milletvekillerine düştüğünü vurgulayarak, “Erzurum halkı bu sorunla iç içedir ve medyanın oluşturduğu gündem sayesinde artık sonuca odaklanmıştır. Haliyle bu saatten sonra izlenecek yol çok önemlidir. Medya kuruluşları ve mensupları olarak bizler gayet başarılı bir sınav verdik. Sonraki sınav Erzurum’u temsil eden milletvekillerinin sınavı olacaktır. Bu sorunu şehrin başından savmayı başarabilirse eğer, kendilerinden bekleneni yapmış olacak ve halkın nazarında olumlu karşılık bulacaklar. Ama yok, bu sorun bundan sonra da devam ederse, Erzurumlu siyasetçiler çok kötü bir sınav vermiş ve dahası sınıfta kalmış olacaklar” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 10:34
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