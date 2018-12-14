Anadolu Ateşiİzmir'de sahne aldı

İZMİR (AA) - Anadolu Ateşi dans topluluğu, İstanbul motiflerini içeren yeni gösterisi "İstanbul Dreams" ile İzmir'de sahne aldı.

Genel sanat yönetmenliğini Mustafa Erdoğan'ın yaptığı topluluk, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda gösteri sundu.

80 dansçıdan oluşan ekip, gösterisinde İstanbul'un caddeleri, doğu-batı sentezi, eğlence ve kültür sanat yaşamını konu alan koreografiyi sahneledi.

Kuruluşunun yirminci yılını, sahnelerde ise on sekizinci yılını kutlayan topluluk, yeni gösterilerinde uçuş ve görüntü sistemleri de kullandı.

Sanatseverler gösteriyi ilgiyle izledi.



