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Anadolu Ateşi, başkentli izleyicilerle buluştu

07 Aralık 2018 Cuma 21:18
Anadolu Ateşi, başkentli izleyicilerle buluştu

ANKARA (AA) - Anadolu Ateşi dans topluluğu, 17'nci yılına özel hazırladığı gösteriyi başkentlilerin beğenisine sundu.

Genel Sanat Yönetmenliğini Mustafa Erdoğan'ın yaptığı, halk danslarının bale ve modern dansla sentezlendiği dans gösterisi, ATO Congresium'da izleyicilerle buluştu.

Ankaralı sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Nemrut, Hitit Güneşi'nin de aralarında bulunduğu birçok Anadolu motifine yer verildi.

Dansçıların performansı, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.


Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 21:18
  1. Anadolu Ateşi
  2. Ankara

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