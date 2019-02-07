Anadolu aklı Gazetemiz okurlarından Alaaddin Kısa, "Anadolu aklı" başlıklı şiirini bizimle paylaştı.

Alaaddin Kısa/Konya Süleyman Çakır emmi anlatmıştı “ilk dersi” Lâikçi koridorda yankılanmıştı “tersi!” Sözde “halkçı” görünüp; özde, halktan uzaklar; Ayağına dolanır –kurdukları- tuzaklar… * Siyaset meydanının “ordinaryüs” kadını “Aydınlara” ders verip-ezberletti, adını. Politikacılara, doktora tezi verdi; Halk Parti grubunu “bizzat” halk, eziverdi! * Nisan’a hayal kurup –henüz- Ocak ayında Tuşla mağlûp oldular –hem de- canlı yayında! Dua ile keteye bağladılar pazarı, Ümmî abla –mars etti- muhabiri, yazarı… * Teşkilatlarınıza böyle lider seçiniz! İl-ilçe başkanını “bir kalemde” geçiniz… On mitingin özeti BEŞ cümlede saklıdır; Ârif-âne söz eden, Anadolu aklıdır! * Özde olan doğruluk, sözüne tesir eder; “Yalancının” kelâmı “kendini” esir eder! Sandığa düşmüyorsa, meydandaki iziniz; Mazbata almayanı –kömür ile- çiziniz! * Pazar, Mahrûseler’de… Sahip çıkın, çarşıya Seçmen “şeytana uyup” geçebilir karşıya… Siyaset erbâbının ahlâkı Kur’an olsun; Rehberi, Resûl-ullah; hedefi, turan olsun… * Hâin, lâîn, yılanla çuvala giren “zillet!” Ne yana düşer ahlâk, din, nâmûs, vatan, millet? Tercih eden çıkarsa –cânîleri- “canlara” Ezan susar; minâre “hizmet” eder çanlara… * Cumhura nefret yağar “yine” kahpe BATI’dan; Kaya düşsün “zilletin” kafasına “çatıdan…” Oynanır; Türkiye’nin, Türklüğün bekasıyla Sezilemez; gafilin, hâinin zekâsıyla…

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