Anadolu aklı
Gazetemiz okurlarından Alaaddin Kısa, "Anadolu aklı" başlıklı şiirini bizimle paylaştı.07 Şubat 2019 Perşembe 13:29
Alaaddin Kısa/Konya
Süleyman Çakır emmi anlatmıştı “ilk dersi”
Lâikçi koridorda yankılanmıştı “tersi!”
Sözde “halkçı” görünüp; özde, halktan uzaklar;
Ayağına dolanır –kurdukları- tuzaklar…
*
Siyaset meydanının “ordinaryüs” kadını
“Aydınlara” ders verip-ezberletti, adını.
Politikacılara, doktora tezi verdi;
Halk Parti grubunu “bizzat” halk, eziverdi!
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Nisan’a hayal kurup –henüz- Ocak ayında
Tuşla mağlûp oldular –hem de- canlı yayında!
Dua ile keteye bağladılar pazarı,
Ümmî abla –mars etti- muhabiri, yazarı…
*
Teşkilatlarınıza böyle lider seçiniz!
İl-ilçe başkanını “bir kalemde” geçiniz…
On mitingin özeti BEŞ cümlede saklıdır;
Ârif-âne söz eden, Anadolu aklıdır!
*
Özde olan doğruluk, sözüne tesir eder;
“Yalancının” kelâmı “kendini” esir eder!
Sandığa düşmüyorsa, meydandaki iziniz;
Mazbata almayanı –kömür ile- çiziniz!
*
Pazar, Mahrûseler’de… Sahip çıkın, çarşıya
Seçmen “şeytana uyup” geçebilir karşıya…
Siyaset erbâbının ahlâkı Kur’an olsun;
Rehberi, Resûl-ullah; hedefi, turan olsun…
*
Hâin, lâîn, yılanla çuvala giren “zillet!”
Ne yana düşer ahlâk, din, nâmûs, vatan, millet?
Tercih eden çıkarsa –cânîleri- “canlara”
Ezan susar; minâre “hizmet” eder çanlara…
*
Cumhura nefret yağar “yine” kahpe BATI’dan;
Kaya düşsün “zilletin” kafasına “çatıdan…”
Oynanır; Türkiye’nin, Türklüğün bekasıyla
Sezilemez; gafilin, hâinin zekâsıyla…
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