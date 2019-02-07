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Anadolu aklı

Gazetemiz okurlarından Alaaddin Kısa, "Anadolu aklı" başlıklı şiirini bizimle paylaştı.

07 Şubat 2019 Perşembe 13:29
Anadolu aklı

Alaaddin Kısa/Konya

Süleyman Çakır emmi anlatmıştı “ilk dersi

Lâikçi koridorda yankılanmıştı “tersi!

Sözde “halkçı” görünüp; özde, halktan uzaklar;

Ayağına dolanır –kurdukları- tuzaklar…

*

Siyaset meydanının “ordinaryüs” kadını

Aydınlara” ders verip-ezberletti, adını.

Politikacılara, doktora tezi verdi;

Halk Parti grubunu “bizzat” halk, eziverdi!

*

Nisan’a hayal kurup –henüz- Ocak ayında

Tuşla mağlûp oldular –hem de- canlı yayında!

Dua ile keteye bağladılar pazarı,

Ümmî abla –mars etti- muhabiri, yazarı…

*

Teşkilatlarınıza böyle lider seçiniz!

İl-ilçe başkanını “bir kalemde” geçiniz…

On mitingin özeti BEŞ cümlede saklıdır;

Ârif-âne söz eden, Anadolu aklıdır!

*

Özde olan doğruluk, sözüne tesir eder;

“Yalancının” kelâmı “kendini” esir eder!

Sandığa düşmüyorsa, meydandaki iziniz;

Mazbata almayanı –kömür ile- çiziniz!

*

Pazar, Mahrûseler’de… Sahip çıkın, çarşıya

Seçmen “şeytana uyup” geçebilir karşıya…

Siyaset erbâbının ahlâkı Kur’an olsun;

Rehberi, Resûl-ullah; hedefi, turan olsun…

*

Hâin, lâîn, yılanla çuvala giren “zillet!”

Ne yana düşer ahlâk, din, nâmûs, vatan, millet?

Tercih eden çıkarsa –cânîleri- “canlara”

Ezan susar; minâre “hizmet” eder çanlara…

 *

Cumhura nefret yağar “yine” kahpe BATI’dan;

Kaya düşsün “zilletin” kafasına “çatıdan…”

Oynanır; Türkiye’nin, Türklüğün bekasıyla

Sezilemez; gafilin, hâinin zekâsıyla… 

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 13:29
  1. Konya
  2. Aydın
  3. Alaaddin Kısa
  4. Süleyman Çakır
  5. Lâikçi
  6. Siyaset meydanı
  7. Resûl-ullah
  8. turan
  9. Kur’an

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