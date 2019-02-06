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Anadolu Ajansının 2018 yıllıkları yayımlandı

Türkiye ve dünya gündeminin önemli olaylarının kronolojik olarak sunulduğu Anadolu Ajansı (AA) 2018 yıllıkları Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde yayımlandı.

06 Şubat 2019 Çarşamba 10:55
Anadolu Ajansının 2018 yıllıkları yayımlandı

AA, zengin haber ve fotoğraf arşivinden yararlanarak her yıl yayımlandığı yıllıklarına siyaset, ekonomi, spor, yaşam ve kültür-sanat alanlarında Türkiye ve dünyada meydana gelen birçok önemli gelişmeyi içeren 2018 yıllığını ekledi.

Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere üç dilde hazırlanan yıllıklarda, Zeytin Dalı Harekatı, FETÖ ile mücadele, erken seçim kararı ve 24 Haziran seçimleri, İstanbul Havalimanı'nın açılışı, Cumhurbaşkanlığı sistemi, Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temelinin atılışı, yeni ekonomi yaklaşımı, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti, TANAP'ın açılması, TürkAkım Projesi gibi önemli siyasi gelişmeler bulunuyor.

ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Zirvesi, Facebook veri sızıntısı, Küba'da sona eren Castro dönemi, Ermenistan Başbakanı Serj Sarkisyan'ın istifası, Pakistan başbakanlık seçimleri, İlham Aliyev'in Azerbaycan Cumhurbaşkanı seçilmesi, Brexit, Filistin Direnişi, Kaliforniya yangını, Fransa'daki sarı yelekliler hareketi gibi başlıklar da yıllıklardaki diğer önemli gelişmeler arasında yer aldı.

- Sanat, siyaset ve bilim dünyasının kayıpları unutulmadı

AA yıllıklarında geçen yıl hayatını kaybeden sanat, siyaset ve bilim dünyasının önemli isimleri de unutulmadı.

Yıllıklarda, 2018'de hayata veda eden Münir Özkul, Ara Güler, Hasan Celal Güzel, Ülkü Tamer, Fuat Sezgin, Güngör Uras, Bahaettin Karakoç, Stephen Hawking, Bernard Lewis ve Kofi Annan gibi birçok isme yer verildi.

Spor dünyasında Avrupa Atletizm Şampiyonası, 2018 Dünya Kupası, Yıldızlar ve Gençler Avrupa Şampiyonası, Ziraat Türkiye Kupası, Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi, Avrupa Güreş Şampiyonası ve Spor Toto Süper Lig'in öne çıkanları; kültür-sanat ve yaşam başlıklarında tarihi Artuklu Hamamı'nın taşınması, Hz. Mevlana'yı Anma Töreni, Sarıkamış Harekatı yürüyüşü, 70. Emmy Ödülleri, Oscar Ödülleri, Nobel Barış Ödülleri ve Necip Fazıl Ödülleri'nin törenleri, etkileyici karelerle yıllıklarda yer aldı.

Geçen yıl "Muhabir", "Gökyüzünden Türkiye", "Yükselen Afrika" ve "Türkiye'nin Güvenlik Stratejisi" gibi eserleri okuyucuyla buluşturan AA Yayınları kapsamında çıkan ve geleneksel olarak yayımlanan, yılın önemli olaylarının derlendiği 2018 yıllıkları, seçkin kitapçılarla internet üzerinden kitap satışı yapan sitelerde satışa sunuldu.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 10:55
  1. İstanbul
  2. AA 2018 Yıllığı
  3. AA yıllığı
  4. Türiye ve dünyadake gelişmeler

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