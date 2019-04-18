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Anadolu Ajansından İsrail'e foto muhabiri için çağrı

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, İsrail'de "oturma izni olmadığı" gerekçesiyle gözaltına alınan AA'nın Filistinli foto muhabiri Mustafa Kharouf'un davasının yeniden değerlendirilmesi için İsrail Kamu Güvenlik Bakanı Gilad Erdan'a mektup gönderdi - Kazancı: - "Gözaltında tutulan Kharouf'un durumuyla ilgili ve İsrailli yetkililerin basın özgürlüğünü ihlal etmesinden dolayı derin endişe duyuyoruz" - "Kharouf'un sınır dışı edilerek Ürdün'e gönderilmek istenmesinin, İsrail hükümetinin gazetecilik faaliyetlerine ilişkin duyduğu rahatsızlıktan kaynaklanıyor olabileceğiyle ilgili şüphelerimiz var" - AA, ulusal ve uluslararası basın örgütlerine de insan hakları ve basın özgürlüğü ihlallerine tepki göstermeleri ve harekete geçmeleri çağrısında bulundu

18 Nisan 2019 Perşembe 15:17
Anadolu Ajansından İsrail'e foto muhabiri için çağrı

ANKARA (AA) - Anadolu Ajansı (AA), İsrail'e, AA'nın Filistinli foto muhabiri Mustafa Kharouf'un davasının yeniden değerlendirilmesi konusunda çağrıda bulundu.

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, İsrail Kamu Güvenlik Bakanı Gilad Erdan'a konuyla ilgili mektup gönderdi.

Mektupta Kazancı, "oturma izni olmadığı" gerekçesiyle 22 Ocak'ta Doğu Kudüs'teki evinde gözaltına alınan ve Kudüs'ten sınır dışı edilerek Ürdün'e gönderilme riskiyle karşı karşıya kalan Kharouf'la ilgili davanın yeniden değerlendirilmesini talep etti.

Kharouf'un aile birleşimi için yaptığı başvurunun reddedildiğini ifade eden Kazancı, foto muhabirinin 20 yıldan uzun süredir Kudüs'te yaşadığına işaret etti.

Kazancı, "Kharouf'un sınır dışı edilerek Ürdün'e gönderilmek istenmesinin, İsrail hükümetinin gazetecilik faaliyetlerine ilişkin duyduğu rahatsızlıktan kaynaklanıyor olabileceğiyle ilgili şüphelerimiz var." ifadesini kullandı.

İnsan hakları, basın ve ifade özgürlüğü temelinde Kharouf'un davasının yeniden gözden geçirilerek kendisine oturum ve ailesiyle birleşme izni verilmesi gerektiğine işaret eden Kazancı, mektubunda "Gözaltında tutulan Kharouf'un durumuyla ilgili ve İsrailli yetkililerin basın özgürlüğünü ihlal etmesinden dolayı derin endişe duyuyoruz." ifadesine yer verdi.

Kazancı, durumun ayrıca Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) tarafından İsrail hükümeti basın ofisine bildirildiğini belirtti.

AA tarafından yapılan açıklamada da ulusal ve uluslararası basın örgütlerinden insan hakları ve basın özgürlüğü ihlallerine tepki göstermeleri ve harekete geçmeleri istendi.

İsrail mahkemesi, "oturma izni olmadığı" gerekçesiyle 22 Ocak'ta Doğu Kudüs'teki evinde gözaltına aldığı Filistinli foto muhabiri Kharouf'un gözaltı süresini 5 Mayıs 2019'a kadar uzatmıştı.

İsrail, oturma izni olmadığı gerekçesiyle Kharouf'u büyüdüğü ve tüm ailesinin yaşadığı Doğu Kudüs'ten çıkararak zorla Ürdün'e göndermek istiyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 230'u çocuk olmak üzere yaklaşık 5 bin 700 Filistinli bulunuyor.

İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Ulusal Konseyi 1974'te 17 Nisan'ı "Filistin Esirler Günü" ilan etmişti. Filistinliler her yıl 17 Nisan'da düzenledikleri etkinliklerle İsrail hapishanelerindeki tutuklular konusunu dünya kamuoyunun gündemine getirmeye çalışıyor.



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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 15:17
  1. Anadolu Ajansı
  2. Filistinli
  3. foto muhabiri
  4. Mustafa Kharouf

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