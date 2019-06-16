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Anadolu Ajansı'ndan Ekrem İmamoğlu'na cevap!

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun Anadolu Ajansı'na yönelik açıklamalarına cevap geldi. Ajanstan yapılan açıklamada, "AA, seçim sonucu açıklayan değil, veri aktaran bir medya kuruluşudur. Türkiye’de seçim sonuçlarını AA değil YSK açıklamaktadır" denildi.

16 Haziran 2019 Pazar 23:44
Anadolu Ajansı'ndan Ekrem İmamoğlu'na cevap!

Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ekrem İmamoğlu'nun tarihi canlı yayında Anadolu Ajansı'na yönelik sözlerine Anadolu Ajansı'ndan bir yanıt geldi.

AA'dan yapılan açıklamada özetle "AA, seçim sonucu açıklayan değil, veri aktaran bir medya kuruluşudur. Türkiye’de seçim sonuçlarını AA değil YSK açıklamaktadır" ifadeleri yer aldı.

İşte Anadolu Ajansı'ndan yapılan açıklamanın tam metni:

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sayın Ekrem İmamoğlu, televizyonlarımızda ortak yayınlanan tartışma programının başından itibaren defalarca Anadolu Ajansının (AA) adını anarak bir kez daha ajansımızı itham etmiş ve hedef göstermiştir.

Anadolu Ajansı, 31 Mart gecesi ve sonrasında müteaddit defalar açıkladığı gibi, 80 vilayetin sonuçlarını aktarırken, İstanbul’da açılan sandık oranı neredeyse yüzde 99’a ulaşmasına rağmen sonucun netleşmemesi; ayrıca buna bağlı olarak veri akışının durması nedeniyle abonelerine nihai veriyi ulaştıramamış, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) sonuçlarını beklemiştir. AA, 31 Mart öncesindeki 6 seçimde de aynı şekilde açılan sandık oranı yüzde 99’a ulaştığında nihai sonucun açıklanmasını YSK'ye bırakmıştır. 31 Mart’ta yapılan uygulama diğer seçimlerden farklı değildir. Şunu da özellikle hatırlatmak isteriz ki, AA, seçim sonucu açıklayan değil, veri aktaran bir medya kuruluşudur. Türkiye’de seçim sonuçlarını AA değil YSK açıklamaktadır.

Sayın İmamoğlu’nun, yaptığımız tüm açıklamalara rağmen ısrarla ajansımızı hedef almasını ve haksız ithamlarda bulunmasını bir kez daha kınadığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Ekrem İmamoğlu Anadolu Ajansı için ne demişti ?

Binali Yıldırım ile birlikte İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde canlı yayında buluşan Ekrem İmamoğlu, bu tarihi yayın sırasında Anadolu Ajansı ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulunmuştu:

"YSK’nın verdiği bir kararı, oyların tekrar sayılmasını istedik ama CHP istemedi tamamen yanlış bir yorum. 31 Mart gecesinde öncelikle ne oldu? Yaklaşık 1 saat olmadı ki. Televizyon kanalların bir kısmı yüzde ve yasakları çiğneyerek bir süreç başlattı. Anadolu Ajansı veri almayarak yayın yaptı. Bu 12 saat sürdü. Oyların kafa kafaya geldiği anda nasıl olduysa sayın yıldırım kazandım diye açıklama yaptı. Tam saat 23.25de açıklama yapıldı. Ne tesadif AA veri kesti. 29 bin değil 24 bin 057 ilk tutanak sayısı. Oy sayımının birkaç aşaması var. 24 bin ile başlayan süreçgün içinde 19 bin küsere indi."

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 23:44
  1. İstanbul
  2. Anadolu Ajansı
  3. Ekrem İmamoğlu

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