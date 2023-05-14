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Gündem Anadolu Ajansı'ndan haber var
Gündem

Anadolu Ajansı'ndan haber var

Yeniakit Publisher
2023-05-14 23:49:00 - 2023-05-14 23:58:47
Anadolu Ajansı'ndan haber var

Anadolu Ajansı (AA), Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin sonuçları, sandık başında görev yapan 2 bin 500 personeliyle ıslak imzalı tutanaklar üzerinden duyurdu.

Ajans personeli sabah saatlerinden itibaren sahaya çıkarak seçimle ilgili gelişmeleri haberleştirdi. Ajans çalışanları sandıkların kapanmasının ardından sandık başından veri girişi yaptı. Personelin bir kısmı ise merkezden veri girişi görevini üstlendi.

Anadolu Ajansının editoryal ve idari tüm personelinin görev yaptığı çalışmalara ayrıca anlaşma yapılan araştırma şirketi personeli de katıldı.

Islak imzalı tutanak görselleri, hazırlanan mobil uygulamayla sisteme girildi. Amazon Optik Karakter Tanıma sistemiyle taranan görsellerden elde edilen veriler daha sonra grafiklere dönüştürülerek abonelere aktarıldı.

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