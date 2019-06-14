Anadolu Ajansı Murat Alan'a saldırıdan 6 saat sonra haberdar oldu Yeni Akit Yayın Kurulu Üyesi ve Haber Müdürü Murat Alan’a yönelik saldırıya tepkiler sürerken, devletin resmi haber ajansının şehrin göbeğinde terör estiren saldırganlara yönelik saldırıyı saatlerce haberleştirmemesi dikkat çekti.

Anadolu Ajansı, Cuma namazı için evinden çıktığı sırada magandalar tarafından beyzbol sopalarıyla saldırıya uğrayan Yeni Akit Yayın Kurulu üyesi Murat Alan'a yapılan saldırıyı 6 saat boyunca görmezden geldi. Ajansın, Alan'ın hastanede tedavi gördüğü saatlerde, 'Orgeneral Güler'den tazminat davası' başlıklı haberi geçip saldırı haberini saatlerce görmemesi büyük tepki çekti. Son dakika olarak duyuruldu Anadaolu Ajansı, Yeni Akit Yayın Kurulu üyesi Murat Alan'a yapılan terör saldırısını yaklaşık 6 saat görmezden gelerek büyük bir skandala imza attı. Alan’a yönelik saldırı sonrası haber siteleri olayı son dakika olarak duyururken, twitter kullanıcıları da anında görüşlerini paylaştı. Ancak AA, Cuma namazı saatinde gerçekleşen olayı tam 6 saat sonra, saat 17:59’da abonelerine servis etti. Tazminatı gördü, saldırıyı haberleştirmedi Anadolu Ajansı'nın 16:01’de “Orgeneral Güler'den tazminat davası” başlıklı Murat Alan'a açılan dava haberini yayınlayıp, bugün Cuma namazına giderken saldırıya uğrayan Alan'ın haberini ise 17:59'da geçmesi dikkat çekti.

AA'nın çifte standardı duyarlı Akit okurlarının tepkisine yol açtı.

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