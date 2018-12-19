Künye
Abonelik
Facebook
Twitter
Google
RSS
İletişim
0553 313 94 23
Video Galeri
Foto Galeri
Yazarlar
Seçim 2018
Gündem
Siyaset
Ekonomi
Dünya
Aktüel
Spor
Sağlık
Eğitim
Teknoloji
Emlak
Kadın - Aile
Biyografi
Web TV
Tümü
Tarih
Otomotiv
Kültür - Sanat
Yerel
İslam
Gezi
Ansiklopedi
Vehbi Koç ‘Allah’ denmesinden rahatsız olmuş!
Türk kızı okulunun önünde öldürüldü! Saldırgan kaçamadı
Eğitime kar engeli! Tekirdağ'da okullar tatil
Soylu açıkladı: Bu yıl 347 terör saldırısı engellendi
Sakarya Erenler'de 735 bin TL'lik arsa
Başsavcılık düğmeye bastı! FETÖ'ye büyük operasyon
Bakanlık açıkladı: 599'u trafikten men edildi
MHP'de flaş gelişme! 9 isim istifa etti
Demba Ba Galatasaray'da
İstanbul teyakkuzda... Ve başladı
Şişli'de gecekondunun çatısı uçtu
IMF onayladı! 3,9 milyar dolar kredi verilecek
HDP'li Remziye Tosun'un derdi terörist ölüleri!
ABD'den Türkiye'ye Patriot satışına onay
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Ülke depremle sarsıldı
Erdoğan imzaladı! Ücretsiz yararlanacaklar
İstanbullular dikkat! Seferler iptal edildi
ABD harekete geçti! Peşmergeyi getirecekler
Suriye sınırına askeri sevkiyat
Meclis'te sert tartışma!
Anadolu Ajansı, Kaşıkçı'nın infazı için gelen 15 kişilik Suudi ekibin yurda ve başkonsolosluk ile konuta giriş çıkışına dair yeni fotoğraflara ulaştı
19 Aralık 2018 Çarşamba 11:04
Günün Özeti
Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 11:04
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
YORUM YAZ
YORUMU GÖNDER
Günün Özeti
Bugünkü Akit
Ekonomi
2019 beklentileri yatırım zirvesinde ele alınıyor
Ekonomi
Fındık ihracından 18,6 milyar dolar gelir
Ekonomi
Yılın Enerji Markası Alpet seçildi
Ekonomi
Alfemo, mağaza sayısını iki katına çıkaracak
Ekonomi
1 Ocak’ta hayatımızda neler değişecek?
Bugünkü Yazılar
Abdullah Şanlıdağ
Al Fetö’yü, vazgeç Fırat’ın doğusundan
Abdurrahman Dilipak
Kaşıkçı olayı, nereden nereye!
Ahmet Gülümseyen
Fenerbahçe’nin Ersun Yanal formülü!..
Akif Bedir
Yeni bir parti ihtiyaç mı?
Ali Karahasanoğlu
Söyle Habertürk, sana bu haberi kim yaptırdı?
Ayhan Demir
Bazı mühim şeyler…
Hüseyin Öztürk
Hasta Adam Avrupa Deme Sırası Bizde
Mehmet Koçak
Gazeteci değil, “işbirlikçi” Siyasetçi değil, “şarlatan”
Mustafa Çelik
İnsan alet değil âyettir
Sedat Yılmaz
Rakamların dili ve hız kesen ekonomi!
Vehbi Kara
Rusya’da İslamiyet ve Nuna Teyze
Yavuz Bahadıroğlu
“Sınır ötesi harekât” mecburiyetinin tarihi temelleri
Son Eklenen Haberler
Rus Büyükelçi Karlov Ankara'da anıldı
Bilecikli kadınların "file" mesaisi
Vestel, yeni yıl alışverişinde..
Irkçı harekete 4 yıl statlara girememe..
Yargıda hedef süre uygulaması
Vehbi Koç ‘Allah’ denmesinden rahatsız..
2023 Eğitim Vizyonu Paylaşım Toplantısı
Kremlin'den Türkiye açıklaması!..
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
CHP Niğde ilçe belediye başkan..
"Merdivenleri teker teker çıkmamız..
Türkiye ABD'ye karşı ilk davayı kazandı
İsrail güçleri 29 Filistinliyi..
"Türkiye'nin Yıldızları": Urkuş Işık
Kapadokya'daki sıcak hava balonu..
Eskişehirli kadınlardan, Doğu'daki..
'Tek ceket'in içinde yok yok! FETÖ..
Financell Sigorta’nın ilk ürünü..
Yeni yılın coşkusu Bonus'la katlanarak..
2019 beklentileri yatırım zirvesinde..
Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi
Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti
Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
Arap Birliği'nden küstah açıklama: Türkiye'yi kınıyoruz
Günün Karikatürü
EPDK'dan elektrik ödemelerine yeni düzenleme
Türkiye'den çok kritik 'bor' hamlesi
YORUM YAZ