Anadolu Ajansı 99 yaşında
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl:- "99 yıldır milletin hizmetinde olan dünya markası kuruluşumuz Anadolu Ajansı'nın 99. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun"05 Nisan 2019 Cuma 23:53
İSTANBUL (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Anadolu Ajansı'nın kuruluşunun 99. yıl dönümünü tebrik etti.
Rektör Prof. Dr. Cevdet Erdöl'ün kutlama mesajı üniversitenin Twitter hesabından paylaşıldı.
Erdöl'ün fotoğrafıyla yapılan paylaşımda, "99 yıldır milletin hizmetinde olan dünya markası kuruluşumuz Anadolu Ajansı'nın 99. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadesine yer verildi.
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