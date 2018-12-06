THY- Euroleague
0553 313 94 23

Anadolu Adliyesi önünde silahla yaralama

Bir araç içerisinde tartışan 2 güvenlik görevlisinden biri silahla yaralandı

06 Aralık 2018 Perşembe 12:41
Anadolu Adliyesi önünde silahla yaralama

İSTANBUL (AA) - Anadolu Adalet Sarayı önünde bir araç içerisinde bulunan 2 güvenlik görevlisi arasında çıkan tartışma sonucu bir kişi silahla vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kartal'da bulunan Anadolu Adalet Sarayı'nın G Blok civarında sabah saatlerinde silah sesi duyulması üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, bir araçtan yaralı bir kişinin çıktığını belirledi.

Araştırmada Anadolu Adalet Sarayı'nda güvenlik görevlisi olarak çalıştığı belirlenen 2 kişinin aralarında tartıştıkları, araç sahibinin diğer kişiyi silahla yaralayarak olay yerinden ayrıldığı tespit edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, silahla yaralama eylemini gerçekleştiren şüpheli güvenlik görevlisi T.B. kısa sürede yakalanarak Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayda yaralanan güvenlik görevlisi İ.Ö. ise Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

- Başsavcılıktan açıklama

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından olaya ilişkin yapılan açıklamada ise saat 07.40 civarında Anadolu Adalet Sarayı G Blok civarında silah sesi duyulduğu ve ardından nizamiye önünde duran bir araçtan yaralı vaziyette bir şahsın çıktığı belirtildi.

Açıklamada, araştırma sonucu adliyede güvenlik görevlisi olarak çalışan iki şahsın tartıştığı, araç sahibi olan şüphelinin diğerini ateşli silahla yaralayıp bölgeden ayrıldığının belirlendiği aktarıldı.

Başlatılan soruşturma kapsamında şüphelinin kısa sürede yakalanarak gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, olayda kullanılan silaha el konulduğu, bu eyleme maruz kalan güvenlik görevlisinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 12:41
  1. Anadolu Adalet Sarayı
  2. silahla yaralama

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    HSYK'da istifa şov
    1. HSYK'da istifa şov
    2. Altınordu'dan Ahmet Güvener'e vefa
    3. 'Küçük, Ersöz ve Tekin için çalıştım’
    4. KTÜ’de yasak ve özgürlük iç içe
    5. MHP’li Durak, CHP’li İnce’nin odasında..
    6. CHP 3’e bölündü
    7. Ekonomi alanında düzenlemeler içeren..
    8. GÜNCELLEME 2 - İran'da bombalı terör..
    9. Hücre evinde talimat bekleyen terörist..
    10. Marş kavgası büyüyor
    11. DEAŞ sanığının ilaç verdiği iddiası
    12. Ya özür dile, ya istifa et
    13. Ukrayna Rusya sınırına asker yığıyor!
    14. İntihar eden teğmen Muğla’da defnedildi
    15. Aksa özgürleşecek
    16. Çorum'da uyuşturucu operasyonu
    17. İsrail, Golan Tepeleri ve Doğu Kudus’ü..
    18. İnce: Mustafa Kemal Paşa bile üç kere..
    19. Kediye vurup battaniyesini çalmış
    20. Arap Birliği’nden, Sudan’a destek
    "Rakımıza dokunma" diyen CHP'lilere Murat Bardakçı'dan sert cevaplar
    "Rakımıza dokunma" diyen CHP'lilere Murat Bardakçı'dan sert cevaplar
    Bush'un cenazesinde gerilim!
    Bush'un cenazesinde gerilim!
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
    Türkiye'den F-35 açıklaması
    Türkiye'den F-35 açıklaması

    Günün Karikatürü

    6 Aralık 2018
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı
    Bakan açıkladı: Türkiye ve Azerbaycan ortak üretecek
    Bakan açıkladı: Türkiye ve Azerbaycan ortak üretecek