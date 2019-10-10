Anadolu Adalet Sarayı yakınında silahlı kavga: 4 yaralı Anadolu Adalet Sarayı yakınında, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

İstanbul'un Kartal ilçesi Mustafa Kemal Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelilerden bazılarını gözaltına aldı. Ekipler, silahlı kavga nedeniyle Mustafa Kemal Caddesi'ni tek yönlü trafiğe kapattı. Buradan Anadolu Adalet Sarayı otoparkına giriş yapılan kapı da güvenlik şeridi çekilerek girişlere kapatıldı.

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