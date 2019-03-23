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Ana sınıfı öğrencileri ve engelliler, Bozyazı sahilini temizledi

Mersin’in Bozyazı ilçesinde ana sınıfı öğrencileri ile engelli kursiyerler sahil temizliği yaptı.

23 Mart 2019 Cumartesi 11:24
Ana sınıfı öğrencileri ve engelliler, Bozyazı sahilini temizledi

Mersin’in Bozyazı ilçesinde ana sınıfı öğrencileri ile engelli kursiyerler sahil temizliği yaptı.


Bozyazı Kaymakamlığı Engelli Aileleri Destek Merkezi’ndeki kursiyerler ile Bozyazı İlkokulu ana sınıfı öğrencileri, Öğretmenevi önündeki sahilden başlayarak Sini Çayı’na kadar temizlik yaparak, ellerinde engelsiz vatandaşların çevreye daha duyarlı olmaları ve korumaları yönündeki dövizlerle Atatürk Bulvarı üzerinden 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanına kadar yürüdüler.


22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla çevre ve doğanın korunmasına toplumun dikkatini çekmek ve farkındalık oluşturmak için Bozyazı Kaymakamlığı Engelli Aileler Destek Merkezi ile proje ortağı Bozyazı İlkokulu’nun birlikte gerçekleştirdiği sahil temizliğine, Bozyazı Belediye Başkan Yardımcısı Birsen Atılkan, Bozyazı Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü İmran Şeref, okul idarecileri, öğretmenler, ana sınıfı öğrencileri ve engelli kursiyerler ile velileri katıldı.


Ellerine geçirdikleri eldivenlerle çöp torbalarına sahilde buldukları atıkları dolduran ana sınıfı öğrencileri ve engelli kursiyerler, topladıkları çöpleri Sini Çayı kenarındaki belediyeye ait traktörün römorkörüne attılar. Yaptıkları temizliğin ardından Sini Çayı kenarından Atatürk Bulvarı üzerinden 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanına kadar yürüyen ana sınıfı öğrencileri, engelli kursiyerler ve katılımcıları, Başkan Yardımcısı Atılkan karşıladı. Duyarlı davranışlarından dolayı katılımcılara teşekkür eden Atılkan, çikolata ikramında bulundu.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 11:24
  1. doğa

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