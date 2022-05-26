'Ana muhalefet partisi, Mel’anet partisine dönüşmüş durumda'

2023 seçimlerine gittikçe yaklaşıyoruz. Dinini, tarihini, ülkesini, milletini sevenlerden oluşan kamuoyu 2023 seçimlerine veya 2023 senesine çok büyük anlam yüklüyor!

Ya 2023’te cin şişeden çıkacak, ya pandoranın kutusu açılacak, ya söylenemeyenler söylenecek ya da sırlı hazinelerin olduğu lahitin kapağı açılacak!

Dağ fare de doğurabilir!

Madem bu kadar gizemli bir sürece, mühim bir seçime giriyoruz, öyleyse; Manzara-i Umumiye kendimce bir bakayım:

Pazar yanıyor. Fiyatlar yakıyor. Pahalılığın ardından kurşun atsan yetişmiyor.

Emekli, ev kirası da vermeyen bir öğretmen bile maaşının yetmediğini, pazar yerine akşam üzeri gittiğini söylüyor.

Cumhurbaşkanı, danışmanlarına veya vekillerine veya il başkanlarına: “Bu ay bir asgari ücretli maaşıyla geçinmeye çalışacaksınız. Bana ona göre rapor sunacaksınız” demiyor.

Stokçuların mallarına el konmuyor. Devlet faili meçhul cinayetleri çorap söküğü gibi çözerken, kocaman stok depolarını bulamıyor. Bulduğuna verdiği ceza da kızgın sacın üzerine düşen damla gibi...

Herkes şikayetçi...

Ama dur! Herkes yine bu hükümetten medet umuyor da onun için şikayetçi!

Eğer umudunu kesmiş olsa “battı balık yan gider” der. Öyle demiyor. Hükümet aciz davranıyor, diyor.

Öte taraftan CHP diye bildiğimiz, aslında ne olduğu daha anlaşılamaz hale gelen ana muhalefet partisi, ana muhannet, mel’anet partisine dönüşmüş durumda.

Maltepe’de yapılan mitingde katılımcılar: “Her yer Kandil, her yer direniş” diye slogan atıyor.

Yani, aslında diyorlar ki; Kılıçdaroğlu! Sen iktidara gelince Kandil’i başımıza yıkacağını söyledin ya?!

Al sana; biz de senin kandil politikanın içine ....yoruz!

Hadi, yap ne yapacaksın; görelim?

Altılı masanın üçünü temsil eden siyasi münafıklar da sütü sağılmış inekten süt devşirmeye çalışıyorlar! Utanmadan!

Ben Başbakan olacağım diyen Kavala taifesinin yalancı kızı, Sultan Abdülhamid’e dil uzatarak, o günün Emmanuel Karasu taifesiyle yan yana yürüdüğünü resmen beyan ediyor.

Yine son tahlilde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a takılıyor aklım; fiyatlardaki bu tufana ve yangına rağmen, kamuoyu anketlerinde AK Parti aleyhindeki kötü gidişe rağmen, Tayyip Bey gayet soğukkanlı ve sakin görünüyor. Kürsüye çıkınca gülüyor, gülümsüyor! Diken üstünde değil. Ya kendinden çok emin, açacağı dosyalar var ve durumu lehine çevireceğine inanıyor!

Ya altılı masanın içinden bir sızıntı var...Henüz bilgisi bize ulaşmayan...

Ya Cumhur İttifakına bir yerlerden başka bir destek olacak, onu biliyor!

Ya da Abdülhamid cennet mekan gibi davranıyor: Hani Selanik’ten gelen Hareket Ordusuna karşı İstanbul’daki İnzibatiyyeyi cepheye sürelim dediklerinde, hayır, demiş ya sultan.

“Kan dökülmesin. Bizim gitme vaktimiz geldi.”

Tayyip Bey de böyle mi düşünüyor?

Bilemiyorum...

Sorulara aklım takılıyor veya sorular aklıma takılıyor nedense.

Çalış, idraki kaldır, muktedirsen Ademiyyetten.