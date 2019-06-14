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"Ana Kucağı" resim sergisi Portekiz'de sanatseverlerle buluşacak

14 Haziran 2019 Cuma 17:01
"Ana Kucağı" resim sergisi Portekiz'de sanatseverlerle buluşacak

İSTANBUL (AA) - Ressam Meray Akmut'un, "Ana Kucağı (Mother Lap, Colo Da Mae)" isimli sergisi 25 Haziran'da ziyarete açılacak.

Türkiye'nin Lizbon Büyükelçiliği ve Fadus'un katkılarıyla gerçekleştirilecek sergi, Portekiz'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Daha çok Latin ve Avrupalı ressamları ağırlayan Portekiz'deki Casa Dell'arte Lisbon Sanat Galerisi'ndeki sergi ile Türk resim sanatının başta Avrupa olmak üzere dünyada tanıtılması amaçlanıyor.

Çeşitli kişisel ve karma sergilerde 1998'den bu yana yer alan ressam Meray Akmut, çalışmalarına Karaköy'de bulunan stüdyosunda devam ediyor.

Sergi 25 Temmuz'a kadar açık kalacak.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 17:01
  1. ana kucağı
  2. Meray Akmut
  3. resim sergisi

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