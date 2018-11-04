Türkiye-Angola final maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Ampute Futbol Dünya Kupası'nın yarı final mücadelesinde Meksika'yı 4-0 yenen Türkiye, Angola ile final maçı için karşı karşıya gelecek. Peki Ampute milli takım Türkiye-Angola maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye, yarı final mücadelesinde ev sahibi ülke olan Meksika ile karşı karşıya geldi. Ampute milli takımımız, Meksikayı 4-0 yenerek finale çıkmayı başarmıştı. Türkiye, diğer yarı final maçında Brezilya'yı 2-1 yenen Angola ile finalde karşılaşacak. Final mücadelesi, yarın TSİ 04.00'te başlayacak. Karşılaşmayı TRT Spor canlı olarak yayınlayacak.