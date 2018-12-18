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Ampute Milli Futbol Takımı Erdoğan ile Külliye'de buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Ampute Milli Futbol Takımı’nı kabul etti. Milliler ikincilik kupasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundular.

18 Aralık 2018 Salı 19:39
Ampute Milli Futbol Takımı Erdoğan ile Külliye'de buluştu

Yaklaşık yarım saat süren kabulde Milliler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Meksika'da düzenlenen 2018 Ampute Futbol Dünya Şampiyonası ikinciliği kupasını sundu.

Ampute Milli Futbol Takımı oyuncularıyla tek tek tokalaşan Erdoğan, millilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Uğur Özcan, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da yer aldı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 19:39
  1. İzmir
  2. Ampute Milli Futbol Takımı
  3. cumhurbaşkanı
  4. recep tayyip erdoğan
  5. meksika
  6. ak parti
  7. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  8. 2018 Ampute Futbol Dünya Şampiyonası

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