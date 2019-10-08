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Ampute Futbol Türkiye Kupası ne zaman ve nerede oynanacak? İşte Ampute Futbol Türkiye Kupası detayları

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Ampute Futbol Türkiye Kupası, 16-20 Ekim tarihlerinde Tokat'ta oynanacak.

08 Ekim 2019 Salı 12:57
Ampute Futbol Türkiye Kupası ne zaman ve nerede oynanacak? İşte Ampute Futbol Türkiye Kupası detayları

TFF'nin "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki organizasyon, 16-20 Ekim tarihlerinde yapılacak.

TFF'den yapılan açıklamaya göre kupaya, ampute futbolunda geçen yıl Süper Lig sezonunu ilk dört sırada tamamlayan takımlar ile Ampute Futbol 1. Ligi'ni ilk ikide bitiren toplam 6 ekip katılacak.

Organizasyonun A Grubu'nda Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü ile Konya Engellilergücü Spor Kulübü yer alacak.

B Grubu'nda ise Ortotek Gaziler Ampute Spor Kulübü, Pendik Engelliler Spor Kulübü ve Esenyurt Engelligücü Spor Kulübü bulunuyor.

Turnuvada yarı final mücadeleleriyle ve final maçı TRT'den canlı yayınlanacak.

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 12:57
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  2. Ampute Futbol Türkiye Kupası ne zaman ve nerede oynanacak?
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  5. Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü
  6. Bedensel Engelliler Spor Federasyonu
  7. Ortotek Gaziler Ampute Spor Kulübü
  8. Pendik Engelliler Spor Kulübü
  9. TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü
  10. Süper Lig
  11. Esenyurt Engelligücü Spor Kulübü
  12. TRT
  13. Ampute Futbol 1. Ligi
  14. kupa
  15. Türkiye Kupası grupları
  16. Türkiye Kupası
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  18. Ampute Futbol

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